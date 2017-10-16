Женские соревнования на чемпионате мира по стоклеточным (международным) шашкам проводились по круговой системе в один круг. Участницам турнира предстояло на протяжении 11 дней сыграть по 15 партий.

В последнем туре Голубева сыграла вничью с Натальей Садовской из Польши, чего хватило для титула. Всего за турнир великая латвийская шашистка набрала 21 очко (шесть побед и девять ничьих) и в 16-й раз стала чемпионкой мира. В предыдущий раз рижанка становилась чемпионкой мира два года назад в Китае.

Серебро по итогам чемпионата мира — у белоруски Ольги Федорович (20 очков), бронза — у россиянки Айгуль Идрисовой (19). Талантливая ученица Голубевой Елена Чеснокова с 18 очками заняла 6-е место, а Зане Магоне с 11 очками — 13-я среди 16-ти участниц.

У мужчин на чемпионате мира на первом этапе 84 участника сначала сыграли в трех группах, в финальный этап выходили по четыре лучших. Валнерис набрал 12 очков (в девяти партиях) и стал вторым, а другой представитель Латвии Раймондс Випулис с 9 очками в своей группе был 19-м.

Валнерис в последнем туре сыграл вничью с украинцем Артемом Ивановым, что стоило латвийскому гроссмейстеру золотой медали. До последнего тура Валнерис делил лидерство с россиянином Александром Шварцманом, который в решающей партии добился победы и стал чемпионом мира.

В сумме Шварцман набрал 14 очков, на очко меньше оказалось у Валнериса и россиянина Алексея Чижова. По дополнительным показателям Чижову досталась серебряная награда, а латвийскому шашисту — бронзовая. В 11 партиях Валнерис одержал две победы и девять раз сыграл вничью.

Валнерис является чемпионом мира 1994 года, в 1992 и 2008 годах становился чемпионом Европы.

А в сентябре на командном чемпионате Европы в Вильнюсе мужская команда Латвии (Випулис, Бутулис, Мисанс) заняла 4-е место по классическим шашкам и восьмое — по быстрым. Женская команда Латвии (Голубева, Чеснокова) стала третьей по классическим шашкам и первой — по быстрым шашкам.