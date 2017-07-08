Во время игры в ложе поддерки Камиллы Джорджи шумно вела себя вся команда итальянской теннисистки. В частности, на подаче Остапенко кто-то из итальянцев сознательно шумел, мешая первой ракетке Латвии сосредоточиться на игре. Особенно Елене не понравилось поведение отца Камиллы, который всегда был известен своим бурным темпераментом.

"Перед моей подачей кто-то начал кашлять. Думаю, что это не спортивно. Людям надо понимать, что они находятся на турнире высокого уровня — "Уимблдоне", Мне кажется, что шум создавал отец Джорджи. Они очень вовлечены в теннис, поэтому у них должно быть понимание того, как надо вести себя, когда игроки выполняют подачу", — заявила Елена после матча.

"Я про это говорила судье на вышке, и он тоже на это обратил внимание. Пару раз команда Джорджи что-то выкрикивала как раз перед моей подачей. Поэтому я немного разочарована", — добавила Елена.

20-летняя Остапенко (13-я в рейтинге) выиграла три матча на "Уимблдоне" и впервые в карьере добралась до четвертого круга лондонского турнира на взрослом уровне. Ее победная серия достигла десяти игр. В 1/8 финала, 10 июля, рижанку ждет поединок против 4-й ракетки мира украинки Элины Свитолиной.

В 2014 году первая ракетка Латвии стала чемпионкой "Уимблдона" среди юниорок.