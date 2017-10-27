Сексуальное насилие в большом спорте — животрепещущая тема. Наверняка еще многие спортсменки расскажут о сексуальном насилии над собой со стороны тренеров, медицинского персонала или партнеров по команде. Об этом будут говорить, ужасаться. Возможно, заведут уголовные дела. Но цифры печальной статистики сексуального насилия в спорте продолжают неумолимо расти, а это огромная проблема не только спортивной индустрии, но и всего общества.