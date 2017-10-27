Foto: PantherMedia/Scanpix

Большой спорт не устает удивлять всплывающими фактами, приводящими в шок и изумление. Сексуальные домогательства, педофилы, насилие… Бывшие и действующие спортсменки все чаще присоединяются к популярному движению "Me too", которое зародилось на фоне откровенных признаний звезд спорта и шоу-бизнеса. С каждым разом таких историй становится все больше — счет идет уже на десятки. Портал Delfi рассказывает о десяти самых громких.