В матче против "Майами" самым результативным в составе "Никс" стал Кристапс Порзиньгис. Латвийский баскетболист за 35 минут набрал 20 очков (5/10 — двухочковые, 1/3 — трехочковые, 7/10 — штрафные), сделал 8 подборов, отдал две результативных передачи, сделал три блок-шота, допустил три потери и трижды сфолил.

"Нью-Йорк" с 28 победами в 75 матчах занимает 13-е место в Восточной конференции и теперь лишился даже теоретических шансов на выход в плей-офф. От восьмой строки, которую занимает "Майами", "Никс" отделяет 9 побед, а до конца регулярного чемпионата команде осталось провести 7 игр.

В Сан-Антонио в матче лидеров сезона "Сперс" уступили "Голден Стэйт" со счетом 98:110. У хозяев самым результавным был Ленард (19 очков), у гостей — Карри (29). Латвийский баскетболист Давис Бертанс из "Сан-Антонио" провел на паркете лишь 52 секунды, и за это время ни разу не коснулся мяча. В шести из последних восьми матчей Бертанс отыграл меньше десяти минут.

У "Сан-Антонио" прервалась пятиматчевая победная серия, а у "Уорриорз" она продлилась до девяти игр. В этом сезоне "шпоры" выиграли у воинов" и "Кливленда" четыре матча.

"Голден Стэйт" лидирует на Западе и во всей лиге — 61 победа в 75 матчах. У "Сан-Антонио" — 57 побед и второе место. Лидером Востока вновь является "Кливленд" с 47 победами.

29 марта

Сан-Антонио — Голден Стэйт 98:110 (33:17, 24:37, 20:30, 21:26)

Сан-Антонио: Ленард 19, Поу Газоль 18, Олдридж 17, Грин 16, Ли 8…

Голден Стэйт: Карри 29 + 11 передач, Томпсон 23, Уэст 15, Игудала 14…

Нью-Йорк — Майами 88:105 (22:24, 19:25, 27:28, 20:28)

Нью-Йорк: Порзиньгис 20 + 8 подборов, Эрнангомес 12, Ли 10, Энтони 9, Рэндл 9…

Майами: Драгич 20, Дж.Джонсон 18, Ричардсон 17, Джонсон 12, Уайтсайд 11, Эллингтон 8…