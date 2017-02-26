На своем льду "Адмирал" весь почти два периода вел в счете, но позволил омичам сравнять счет к началу третьей 20-минутки. И все-таки команда Бартулиса вырвала победу за пять с лишним минут до финальной сирены после броска Максима Казакова. После видеопросмотра взятие ворот было зафиксировано и "Адмиралу" теперь уже удалось удержать минимальное преимущество — 4:3.



Эта победа стала первой в серии для дальневосточников и теперь результат стал 1-2. А Оскар Бартулис отыграл 21,5 минуты, нанес 2 броска, сам блокировал дважды броски соперника, провел 2 силовых приема и заработал негативный коэффициент полезности "-1".

В Пекине встречались "Куньлунь Ред Стар" и магнитогорский "Металлург". Действующий обладатель Кубка Гагарина нанес новичку КХЛ третье поражение подряд (3:2) и теперь находится в шаге от выхода в четвертьфинал плей-офф.

Самым примечательным моментом этой игры стало достижение отметки в 1000 результативных баллов капитаном "Магнитки" Сергеем Мозякиным. Он стал первым игроком в истории российского хоккея, которому удалось покорить этот рубеж в отечественных чемпионатах. Вот так это было.

На наших глазах творится история хоккея.

1000 очков! Сергей #Мозякин10! pic.twitter.com/WZehT8Kh2s— КХЛ (@khl) February 26, 2017

Свое первое очко Мозякин набрал в дебютном для себя матче чемпионата России 24 января 2001 года в качестве игрока ЦСКА, когда отдал голевой пас в матче с "Витязем". Свое 100-е очко все еще армеец на тот момент Мозякин набрал 22 января 2005 года в матче с "Ладой".

500-й результативный балл хоккеист набрал 24 февраля 2011 года — в качестве игрока "Атланта" в поединке регулярного чемпионата КХЛ против "Северстали". На отметке 999 очков Мозякин остановился 16 февраля 2017 года. С тех пор "Металлург" провел один матч в регулярном чемпионате и два — в плей-офф, но капитану магнитогорцев никак не удавалось отличиться. Сегодня это наконец-то случилось, а потребовалось Мозякину для покорения значимой отметки — 916 игр.

Для сравнения, набравшему недавно 1000 очков в НХЛ, лидеру "Питтсбург Пингвинз" Сидни Кросби понадобилось провести 757 матчей и он стал уже 86-м игроком в 100-летней истории лиги, кому покорился этот рубеж.

Кубок Гагарина-2016/17. 1/8финала (3 матчи)

Адмирал Владивосток — Авангард Омск 4:3 (1:0, 2:2, 1:1)

1:0 — Барбашев (Ткачев) — 09:53 (5x4)

2:0 — Казаков (Алексеев) — 31:23 (5x5)

2:1 — Соботка (Пережогин, Лемтюгов) — 31:51 (5x5)

3:1 — Краснослободцев (Жафяров, Земченок) — 35:03 (4x5)

3:2 — Пьянов (Соботка, Мартынов) — 39:36 (5x5)

3:3 — Хохряков (Лемтюгов, Густафссон) — 40:15 (5x5)

4:3 — Казаков (Курашов) — 54:13 (5x5)

Счет в серии: 1-2.



Куньлунь Ред Стар Пекин — Металлург Магнитогорск 2:3 (1:0, 0:2, 1:1)

1:0 — Виделль (Тайми, Мянтюля) — 17:56 (5x4)

1:1 — Платонов (Антипин, Бирюков) — 34:12 (5x5)

1:2 — Мозякин (Зарипов, Коварж) — 38:09 (5x5)

1:3 — Зарипов (Мозякин, Ли) — 54:24 (5x4)

2:3 — Яшин (Мянтюля, Перескоков) — 55:12 (5x5)

Счет в серии: 0-3.

