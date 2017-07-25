Победу ЦСКА в Афинах принесли Алан Дзагоев (45-я мин) и швед Понтус Вернблум (55).
В Праге чешская "Славия" со счетом 1:0 обыграла чемпиона Беларуси БАТЭ. Единственный гол был забит на 19-й минуте с пенальти.
Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд
АЕК Греция — ЦСКА Россия 0:2 (0:1)
Голы: Дзагоев 45, Вернблум 55.
АЕК: Анестис, Враньеш, Чигринский, Родриго Гало, Христодулопулос (Родригес, 70), Юханссон, Манталос, Айдаревич, Ливая (Алмейда, 59), Симойнш (Клонаридис, 59), Бакакис.
ЦСКА: Акинфеев, А.Березуцкий, Васин, Щенников, В.Березуцкий, Вернблум, Дзагоев (Натхо, 75), Головин (Миланов, 83), Фернандес, Витиньо, Чалов (Макаров, 87).
Славия Чехия — БАТЭ Беларусь 1:0 (1:0)
Гол: Шкода 20 (пен).
БАТЭ: Щербицкий, Бага, Володько, Гайдучик, Володько, Кендыш, Драгун (Березкин, 90), Стасевич (Туоминен, 78), Иванич (Булят, 24), Яблонский, Сигневич.
Удаление: Яблонский (19), БАТЭ.
Карабах Азербайджан — Шериф Молдова 0:0
Стяуа Румыния — Виктория Пльзень Чехия 2:2 (1:1)
Голы: Будеску 37, Филипе Тейшейра 61 — Крменчик 23, Копиц 53.
Партизан Сербия — Олимпиакос Греция 1:3 (1:1)
Голы: Тавамба 10 — Бен-Набуан 6, 56, Эменике 90+1.
Вардар Македония — Копенгаген Дания 1:0 (0:0)
Гол: Жонатан Балотелли 65.
Ответные матчи пройдут через неделю.