Емельяненко считает, что "у американцев чувство русофобии заложено в генах". "Американцы желают нам зла? Большинство — точно. Если вспомнить Джеффа Монсона, который хорошо относится к нашей стране, то это — частный случай. Если брать в целом, то американцы дышат ядом на нас", — заявил он "Советскому спорту".

Боец также задался вопросом о причинах выступлений российских спортсменов за рубежом. "В США, например, наши бойцы выступают по рабочей визе, соответственно, с боев они платят налоги в американскую казну. Но тем не менее никто не задает вопросов об этом", — отметил он.

В ноябре 2016 года Емельяненко освободили из колонии, где он отбывал срок за изнасилование домработницы Полины Степановой и кражу ее паспорта. В сентябре 2017 года россиянин вернулся в большой спорт и победил бразильца Джеронимо Дос Сантоса на турнире лиги World fighting championship Akhmat в Москве.