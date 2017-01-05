На своем стадионе "Уайт Харт Лэйн" "шпоры" сумели забить "аристократам" два безответных мяча и прервать впечатляющую победную серию команды Антонио Конте из 13 матчей. Всего одной игры не хватило "Челси" чтобы повторить рекорд премьер-лиги, установленный другим лондонским клубом "Арсенал" в сезоне-2001/02.

Оба гола были забиты в схожей манере (ударом головой из пределов штрафной) на исходе первого тайма и на 9-й минуте второго полузащитником Деле Алли. И оба раза ему ассистировал Кристиан Эриксен — 2:0.

"Челси" сохраняет за собой первое место с 49 очками, на пять меньше у "Ливерпуля", а "Тоттенхэм" сравнивается с "Манчестер Сити" (по 42) и выходит на третью позицию.

Чемпионат Англии (20-й тур):

Тоттенхэм — Челси 2:0 (1:0)

Голы: Алли (45+1, 54)

Тоттенхэм: Льорис, Вертонген, Роуз, Уокер, Алдервейрелд, Ваньяма, Дайер, Алли (Сиссоко, 86), Дембеле (Уинкс, 74), Эриксен, Кейн (Сон Хын Мин, 90+2).

Челси: Куртуа, Давид Луиз, Кэйхилл, Алонсо (Виллиан, 65), Аспиликуэта, Канте (Фабрегас, 79), Мозес (Батшуайи, 85), Педро, Матич, Азар, Диего Коста.

Предупреждения: Педро (18), Кэйхилл (38), Ваньяма (40), Алли (45+2), Роуз (87).



1 Челси 20 49

2 Ливерпуль 20 44

3 Тоттенхэм 20 42

4 Ман Сити 20 42

5 Арсенал 20 41

6 Ман Юнайтед 20 39

7 Эвертон 20 30

8 Вест Бромвич 20 29

9 Борнмут 20 25

10 Саутгемптон 20 24

11 Сток Сити 20 24

12 Бернли 20 23

13 Вест Хэм 20 22

14 Уотфорд 20 22

15 Лестер Сити 20 21

16 Мидлсбро 20 19

17 Кристал Пэлас 20 16

18 Сандерленд 20 15

19 Суонси Сити 20 15

20 Халл Сити 20 13

Бомбардиры: Коста (Челси) — 14, Ибрагимович (МЮ), Санчес (Арсенал) — по 13…