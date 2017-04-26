Английский футбольный клуб "Шеффилд Юнайтед" намерен вернуть 28-летнего валлийского нападающего Чеда Эванса, который отсидел в тюрьме два с половиной года по обвинению в изнасиловании, сообщает The Telegraph.

В апреле 2012 года Эванса признали виновным в изнасиловании 19-летней девушки в отеле в мае 2011 года. Суд приговорил игрока к заключению сроком на пять лет. В тюрьме он отбыл половину срока и в октябре 2014-го был досрочно освобожден.

Футболист всегда настаивал на своей невиновности. Чтобы очистить свое имя, после выхода из тюрьмы Эванс подал апелляцию и в октябре прошлого года был полностью оправдан. "Шеффилд Юнайтед" еще тогда хотел вернуть футболиста, но фанаты клуба выступили против этого и даже собрали 150 тысяч подписей под петицией на эту тему.

По информации Telegraph, этим летом "клинки" намерены попробовать еще раз вернуть валлийца и готовы заплатить нынешней команде Эванса "Честерфилд" компенсацию в 500 тысяч фунтов. "Шеффилд Юнайтед" в нынешнем сезоне досрочно выиграл турнир первой лиги Англии (третий по силе дивизион английского чемпионата) и вернулся в Championship.