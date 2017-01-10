К такому соглашению на встрече в Дублине пришли антидопинговые организации Австрии, Бельгии, Голландии, Германии, Дании, Ирландии, Испании, Канады, Норвегии, Польши, Словении, США, Финляндии, Франции, Хорватии, Швеции, Швейцарии, Эстонии, ЮАР и Японии.

Текст заявления опубликован в аккаунте Twitter журналиста BBC Дэна Роана.

Heat being turned up on Russia. 19 national anti-doping orgs want it BANNED from competing AND hosting int'l events pic.twitter.com/qKX4IqUWv1— Dan Roan (@danroan) January 10, 2017

"В связи с появлением новых неопровержимых доказательств существования государственной системы сокрытия допинга в России по результатам расследования Макларена руководство призывает отстранить страну от участия во всех международных соревнованиях, пока спорт и антидопинговая система в России не станет отвечать требованиям WADA", — говорится в заявлении.

Подписавшие обращение антидопинговые агентства считают, что к международным стартам могут быть допущены только некоторые российские спортсмены, которые пройдут определенную систему проверки. Но даже в случае положительного решения по их участию в соревнованиях, они должны будут выступать не под российским флагом, а как нейтральные спортсмены.

Также в заявление указывается обращение к международным федерациям по всем видам спорта — перенести все запланированные в ближайшее время на территории Российской федерации соревнования и "установить мораторий на проведение других турниров в этой стране".

"Эти санкции должны действовать, пока Россия не примет заслуживающие доверия и отвечающие кодексу WADA меры по борьбе с допингом", — считает глава Немецкого антидопингового агентства Андреа Готцманн.

"Необходимо провести целый комплекс реформ. Пока у нас нет какой-то централизованной системы борьбы с допингом в России, мы не можем быть уверены в чистоте российских спортсменов. „Дорожная карта" вполне ясна, но со стороны России пока есть отрицание проблемы и нет никакого раскаяния. Думаю, этот процесс может занять два года, однако никаких временных рамок нет", — заявил генеральный директор NADO Джозеф де Пенцьер.