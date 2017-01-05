Главным тренером махачкалинского "Анжи" назначен Александр Григорян, сообщает официальный сайт футбольного клуба российской премьер-лиги из столицы Дагестана.

О сроках контракта и финансовых условиях соглашения с 50-летним специалистом не сообщается. При этом, наибольших успехов Григорян добился, возглавляя женские коллективы. Например, тольяттинская "Лада" под его руководством стала чемпионом России (2004) и четыре года подряд выигрывала Кубок страны (2002-2005). Потом тренер работал с пермской "Звездой-2005" и трижды приводил команду к золотым медалям национального первенства, а также брал с ней Кубок России (2007-2009). Последним местом работы Александра Григоряна был клуб ФНЛ (второй по силе российский дивизион) "СКА-Хабаровск".

27 декабря пресс-служба клуба из Махачкалы объявила о том, что "Анжи" столкнулся с необходимостью продажи ведущих игроков. Сообщалось, что "по ряду объективных причин, в том числе финансового характера, "Анжи" вынужден внести коррективы во все сферы деятельности клуба". А через три дня пост главного тренера команды покинул чех Павел Врба, работавший с ней в первой половине сезона-2016/17. Чемпионат России возобновится после зимнего перерыва 3 марта. В настоящий момент махачкалинская команда с 20 очками занимает 11 место в турнирной таблице премьер-лиги.