В начале апреля в отставку был отправлен предыдущий наставник сборной Аргентины Эдгардо Бауса, под руководством которого команда провела восемь матчей в отборочном цикле чемпионата мира 2018 года, одержав только три победы и потерпев три поражения, а еще две встречи завершила вничью. Аргентинцы скатились на пятое место в квалификации и рискуют не получить прямую путевку на ЧМ-2018, который должна принять Россия.

У 57-летнего Хорхе Сампаоли соглашение с "Севильей" истекает только через год. Согласно контракту аргентинский специалист может покинуть испанский клуб в конце сезона при условии выплаты компенсации в размере 1,5 млн евро. АФА собирается провести переговоры с "Севильей" сразу после завершения чемпионата Испании.

С 2012 по 2015 годы Сампаоли возглавлял сборную Чили и привел ее к победе в Кубке Америки-2015. Сейчас возглавляемая им "Севилья" за четыре тура до окончания чемпионата Испании делит третью строчку с мадридским "Атлетико" и практически гарантировала себе место в Лиге чемпионов в будущем сезоне.