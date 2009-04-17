Поединок первого круга на турнире "Мастерс-1000" в Монте-Карло между российским теннисистом Игорем Андреевым и аргентинцем Мартином Вассальо-Агрельо сопровождался странным изменением коэффициентов со стороны букмекерских онлайн-контор, сообщает Championat.Ru.

Тот матч завершился победой аргентинца в трёх сетах - 2:6, 7:6 (7:5), 6:2. При этом, Андреев не смог реализовать тройной матч-бол, когда вел во втором сете - 5:4.

Как сообщает портал crikey.com.au, несмотря на уверенный выигрыш первого сета Андреевым, значительное количество ставок продолжало идти на победу Вассальо-Аргельо. В общей сложности на этот поединок было поставлено около $ 7 миллионов, что в 10 раз превышает среднестатистические ставки на встречу первого раунда.

Портал также отмечает, что если изначально коэффициент на победу Андреева равнялся 1,33, то после выигрыша первой партии он стал почему-то не уменьшаться, а наоборот - расти - и достиг отметки 2,10.