НХЛ. "Акулы" начали плей-офф с поражения

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С поражения начал выступление в Кубке Стэнли победитель регулярного чемпионата «Сан-Хосе Шаркс». На своем льду «акулы» со счетом 0:2 уступили соседям из Анахайма. В остальных парах сильнее были хозяева. Лучший клуб Востока «Бостон» переиграл «Монреаль» (4:2), действующий владелец Кубка Стэнли «Детройт» победил «Коламбус» (4:1), а «Чикаго» на первой минуте овертайма сломил сопротивление «Калгари» (3:2). 1/8 финала. 16 апреля Бостон - Монреаль - 4:2 (2:1, 0:1, 2:0) Шайбы:

1:0 - 13.11 Кессел (Крейчи, Кобасью)

2:0 - 14.41 Крейчи (Райдер, Лучич)

2:1 - 16.19 Хиггинс (Метрополит, Тэнгуэй)

2:2 - 37.37 Ковалев (Койву, Горджес)

3:2 - 51.15 Хара (Савар, Кессел, бол)

4:2 - 59.46 Кессел (Лучич), в п.в. Вратари: Томас 26/28 - Прайс 35/38. Счет в серии: 1-0 Детройт - Коламбус - 4:1 (0:0, 3:1, 1:0) Шайбы:

1:0 - 30.48 Гудлер (Филппула, Самуэльссон)

1:1 - 31.40 Амбергер (Ворачек)

2:1 - 34.21 Эрикссон (Гудлер, Филппула)

3:1 - 35.09 Крунвалл (Самуэльссон, Франзен, бол)

4:1 - 42.54 Франзен (Зеттерберг) Вратари: Осгуд 20/21 - Мэйсон 30/34. Счет в серии: 1-0 Чикаго - Калгари - 3:2 ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 1:0) Шайбы:

0:1 - 08.38 Мосс (Конрой, Гленкросс)

1:1 - 33.17 Баркер (Тэйвс, Уокер)

1:2 - 43.54 Каммаллери (Лэнгкоу, Бертуцци)

2:2 - 54.27 Гавлат (Баркер)

3:2 - 60.12 Гавлат (Болланд) Вратари: Хабибулин 23/25 - Кипрусофф 25/28. Счет в серии: 1-0 Сан-Хосе - Анахайм - 0:2 (0:0, 0:0, 0:2) Шайбы:

0:1 - 45.18 С.Нидермайер (Гецлаф, Рай. Уитни, бол)

0:2 - 57.35 Гецлаф (М. Браун) Вратари: Набоков 15/17 - Хиллер 35/35. Счет в серии: 0-1.

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