1/8 финала. 16 апреля
Бостон - Монреаль - 4:2 (2:1, 0:1, 2:0)
Шайбы:
1:0 - 13.11 Кессел (Крейчи, Кобасью)
2:0 - 14.41 Крейчи (Райдер, Лучич)
2:1 - 16.19 Хиггинс (Метрополит, Тэнгуэй)
2:2 - 37.37 Ковалев (Койву, Горджес)
3:2 - 51.15 Хара (Савар, Кессел, бол)
4:2 - 59.46 Кессел (Лучич), в п.в.
Вратари: Томас 26/28 - Прайс 35/38.
Счет в серии: 1-0
Детройт - Коламбус - 4:1 (0:0, 3:1, 1:0)
Шайбы:
1:0 - 30.48 Гудлер (Филппула, Самуэльссон)
1:1 - 31.40 Амбергер (Ворачек)
2:1 - 34.21 Эрикссон (Гудлер, Филппула)
3:1 - 35.09 Крунвалл (Самуэльссон, Франзен, бол)
4:1 - 42.54 Франзен (Зеттерберг)
Вратари: Осгуд 20/21 - Мэйсон 30/34.
Счет в серии: 1-0
Чикаго - Калгари - 3:2 ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 1:0)
Шайбы:
0:1 - 08.38 Мосс (Конрой, Гленкросс)
1:1 - 33.17 Баркер (Тэйвс, Уокер)
1:2 - 43.54 Каммаллери (Лэнгкоу, Бертуцци)
2:2 - 54.27 Гавлат (Баркер)
3:2 - 60.12 Гавлат (Болланд)
Вратари: Хабибулин 23/25 - Кипрусофф 25/28.
Счет в серии: 1-0
Сан-Хосе - Анахайм - 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)
Шайбы:
0:1 - 45.18 С.Нидермайер (Гецлаф, Рай. Уитни, бол)
0:2 - 57.35 Гецлаф (М. Браун)
Вратари: Набоков 15/17 - Хиллер 35/35.
Счет в серии: 0-1.