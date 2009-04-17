Рекламная кампания "Коммунальная весна", лицом которой стал чемпион мира WBA в супертяжёлом весе по боксу Николай Валуев, принесла "Российским коммунальным системам" (РКС) хорошие итоги, собрав более 14,5 миллиона рублей, сообщает "Интерфакc".

Рекламная акция, направленная на увеличение собираемости коммунальных платежей, длилась на протяжении полутора месяцев (с 1 марта по 15 апреля) в шести городах: Благовещенске, Владимире, Петрозаводске, Тамбове, Брянске и Березниках. Не стоит думать, что это личность Валуева так повлияла на возросшую платежеспособность населения. Просто акция РКС включала в себя еще и розыгрыш призов. Так, при оплате авансом коммунальных услуг за текущий год региональные подразделения РКС предоставляли своим абонентам денежные призы в размере среднемесячного коммунального платежа.

В результате такого подхода уровень сбора платежей коммунальщиками в марте этого года превысил сто процентов от плана впервые за последние пять лет. Вот она сила рекламы.