Рекламная акция, направленная на увеличение собираемости коммунальных платежей, длилась на протяжении полутора месяцев (с 1 марта по 15 апреля) в шести городах: Благовещенске, Владимире, Петрозаводске, Тамбове, Брянске и Березниках. Не стоит думать, что это личность Валуева так повлияла на возросшую платежеспособность населения. Просто акция РКС включала в себя еще и розыгрыш призов. Так, при оплате авансом коммунальных услуг за текущий год региональные подразделения РКС предоставляли своим абонентам денежные призы в размере среднемесячного коммунального платежа.
В результате такого подхода уровень сбора платежей коммунальщиками в марте этого года превысил сто процентов от плана впервые за последние пять лет. Вот она сила рекламы.