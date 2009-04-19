Один из сильнейших шахматистов Украины Сергей Карякин в скором времени будет защищать цвета сборной России, сообщает украинское издание proUA.

Отец 19-летнего гроссмейстера заявил, что "семья уже подала документы на получение российского гражданства". По его словам, Украина сделала все возможное, чтобы удержать гроссмейстера, однако этого недостаточно для того, чтобы Карякин исполнил свою мечту, а именно - «стал чемпионом мира».

Президент Федерации шахмат Украины Виктор Петров уже посетовал на то, что ФИДЕ не захотела вмешаться в ситуацию. По его словам, мировую федерацию шахмат "интересуют только деньги", которые она получает за переход шахматистов. А в случае смены сборной шахматист, напоминает издание, должен будет заплатить пошлину ФИДЕ в размере 130 евро, а также понести дополнительные расходы при желании ускорить процедуру.

Сергей Карякин является чемпионом шахматной Олимпиады-2004 года в составе сборной Украины, а также победителем ряда международных турниров. В настоящий момент он занимает 23-ю строчку в рейтинге ФИДЕ. Карякин еще и рекордсмен Книги рекордов Гиннеса: в возрасте 12 лет он стал самым юным гроссмейстером в истории шахмат.