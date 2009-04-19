В сегодняшнем матче 5-го тура российской футбольной премьер-лиги между московским «Локомотивом» и питерским «Зенитом» была зафиксирована ничья – 1:1. Однако команду Дика Адвоката, скорее всего, ожидает техническое поражение.

Дело в том, что на протяжении 4 минут матча на поле у «Зенита» был лишний легионер. С 81-й и до замены на 85-й минуте встречи защитника Ивицы Крыжанаца на Романа Широкова у питерской команды на поле находились одновременно 7 футболистов (Мейра, Крижанац, Ким Дон Чжин, Тимощук, Хусти, Данни и Текке), что противоречит пункту 5.5.9 регламента РФПЛ, который гласит: «в составе команды на поле одновременно могут находиться не более шести легионеров».

Окончательный счет к тому времени уже был установлен, тем не менее, далее следует руководствоваться статьей 46 регламента РФПЛ «О неправомерном участии игроков в матче» - команда, которая нарушила правила, будет наказана техническим поражением (0:3), а сам футболист получит штраф на сумму от 50 тысяч рублей.

Главный тренер «Зенита» Дик Адвокат уже признал свою вину в том, что он выпустил на поле одновременно 7 легионеров. «Это была моя ошибка, и вся ответственность лежит на мне. Объяснить, почему так произошло, мне очень сложно. Хотел сделать одну замену, но пришлось сделать другую, - повинился голландский тренер и добавил. - Надеюсь, РФС рассмотрит наш случай отдельно. Они любят принимать новые правила, так что, возможно сделают для нас исключение».