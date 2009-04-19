Пилот Red Bull немец Себастьян Феттель выиграл Гран-при Китая, опередив партнера по команде австралийца Марка Уэббера и лидера общего зачета Дженсона Баттона из Brawn GP. Для австрийской команды это самый крупный успех в истории Ф-1. На протяжении всей гонки в Шанхае шел дождь.

В воскресенье Шанхай накрыл дождь, ставший существенной помехой накануне старта Гран-при Китая. К прогревочному кругу болиды и пилоты готовились уже под дождем, который начался с самого утра.

Начало гонки пилоты прошли под прикрытием пейс-кара, который ушел с трассы лишь спустя восемь кругов после старта, что дало повод пилотам, наконец, начать борьбу за более выгодные позиции. Незыблемой оставалась лишь позиция Феттеля. Хорошую атаку провел Льюис Хэмилтон, пройдя сначала Кими Райкконена, а потом и Ярно Трулли и переместившись на пятое место. Впрочем, не справившись с управлением, его болид на одном из поворотов развернуло так, что он вылетел с трассы и вернулся на нее уже 10-м.

Фернандо Алонсо, еще под пэйс-каром следовавший вторым, затем откатился на последнее место, чтобы начать бороться именно с этой позиции. Получилось у него это успешно. Примерно через 10-15 кругов Алонсо уже был на восьмом месте.

Не обошлось и без настоящих аварий, самой запоминающейся из которых стало столкновение Трулли и Роберта Кубицы. У Кубицы пострадал передний спойлер, у итальянца - заднее крыло. Вскоре Трулли сошел с трассы. Затем швейцарец Буэми столкнулся с Феттелем. Пострадал пилот Toro Rosso, который доехал до боксов со сломанными задним и передним антикрыльями. Пришлось опять вызывать пэйс-кар, чтобы убрать с трассы обломки.

Вице-чемпион мира Фелипе Масса уже третью гонку подряд не набирает очков. На этот раз пилот Ferrari, шедший по ходу гонки третьим, просто заглох. Раздосадованный гонщик смотрел на то, как техники угоняли в боксы его машину. С вылетом Массы надежды Ferrari на подиум улетучились, поскольку Райкконен из-за мотора оказался неспособным бороться за высокие места.

Феттель, ненадолго побывав третьим, примерно к 20-му кругу вернулся на первое место. На второе место вышел лидер общего зачета Дженсон Баттон, а на третье -Марк Уэббер. Вернулся в борьбу и Хэмилтон, выйдя победителем из схватки с Райкконеном и зацепившись в середине гонки за четвертое место.

Среди лидеров же вскоре ошибся при торможении Баттон, вылетев с трассы, и гонку возглавил дуэт пилотов Red Bull. Из обоих увереннее чувствовал себя Феттель, везший соперникам 11-15 секунд. Уэббер и Баттон же боролись за вторую позицию, обмениваясь атаками. Окончательно Феттель закрепился на первой позиции примерно за 15 кругов до финиша.

Шедший сначала третьим, а потом вторым после пит-стопа, немец не стал дожидаться, пока тот же Баттон отправится на пит-лейн, а стремительно обогнал его, верно сработав в том повороте, где ошиблось немало его соперников.

Основная борьба развернулась за шестую позицию, за которую боролись оказавшийся там после своей ошибки Хэмилтон и Сутил. Пилот Force India рассчитывал на попадание в шестерку лучших, что дало бы ему первые очки в сезоне. Однако болид немца вылетел на обочину, столкнувшись с ограждением, и гонщик был вынужден быстро ретироваться на случай внезапного возгорания.

Феттель, тем временем, уверенно повторил субботний успех, привезя на финиш и партнера по команде Уэббера. Это второй успех в Формулы-1 молодого немецкого пилота после прошлогоднего триумфа за Toro Rosso в гонке в Монце, также, кстати, проходившей под дождем. Вдвоем на третье и четвертое места пришли пилоты «Брауна» Баттон и Рубенс Барикелло, а пятыми и шестыми стали гонщики McLaren Хейкки Ковалайнен и Хэмилтон. Баттон теперь имеет 21 очко и продолжает уверенно лидировать в общем зачете.

Четвертый этап состоится 26 апреля в Бахрейне.

Гран-при Китая. 19 апреля

1 Себастьян Феттель RedBull - 1:57.43,4

2 Марк Уэббер RedBull +10,900 сек

3 Дженсон Баттон Brawn GP +42,400

4 Рубенс Баррикелло Brawn GP +1.01,700

5 Хейкки Ковалайнен McLaren +1.03,700

6 Льюис Хэмилтон McLaren +1.11,300

7 Тимо Глок Toyota +1.12,500

8 Себастьян Буэми Torro Rosso +1.16,400

9 Фернандо Алонсо Renault +1.24,300

10 Кими Райкконен Ferrari +1.31,700

11 Себастьян Бурдэ Torro Rosso +1.34,100

12 Ник Хайдфельд BMW +1.35,800

13 Роберт Кубица BMW - 1 круг

14 Джанкарло Физикелла Force India - 1 круг

15 Нико Росберг Williams - 1 круг

16 Нельсон Пике Renault - 2 круга

17 Адриан Сутиль Force India - сошел за 6 кругов

18 Казуки Накадзима Williams - сошел за 13 кругов

19 Фелипе Масса Ferrari - сошел за 36 кругов

20 Ярно Трулли Toyota - сошел за 38 кругов

Общий зачет чемпионата мира (после трех этапов)



1 Дженсон Баттон Brawn GP - 21 очко

2 Рубенс Баррикелло Brawn GP 15

3 Себастьян Феттель Red Bull 10

4 Тимо Глок Toyota 10

5 Марк Уэббер Red Bull 9,5

6 Ярно Трулли Toyota 8,5

7 Ник Хайдфельд BMW 4

8 Фернандо Алонсо Renault 4

9 Хейкки Ковалайнен McLaren Mercedes 4

10 Льюис Хэмилтон McLaren Mercedes 4

11 Нико Росберг Williams 3,5

12 Себастьен Буэми Toro Rosso 3

13 Себастьян Бурдэ Toro Rosso 1

Кубок конструкторов

1 BrawnGP 36

2 Red Bull 19,5

3 Toyota 18,5

4 McLaren Mercedes 8

5 BMW 4

6 Renault 4

7 Toro Rosso 4

8 Williams 3,5