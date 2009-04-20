Лондонский "Челси" и «Эвертон» из Ливерпуля разыграют финал Кубка Англии по футболу, который состоится 30 мая. В полуфиналах, состоявшихся вчера и сегодня, команда Гуса Хиддинка выбила из дальнейшей борьбы «Арсенал», а «Эвертон» отцепил от завоевания очередного трофея именитый «Манчестер Юнайтед».

«Аристократы» одержали над «канонирами» волевую победу. Уступая в счет после точного удара на 18-й минуте Уолкотта, футболисты «Челси» сумели отыграться через четверть часа (Малуда). А решающий мяч за шесть минут до окончания основного времени забил Дрогба.

«Эвертон» вчера противостоял «Манчестеру Юнайтед». Основное и дополнительное время матча завершилось нулевой ничьей, а в серии пенальти точнее оказались футболисты из Ливерпуля - 4:2. У манкунианцев свои 11-метровые не сумели забить Бербатов и Рио Фердинанд (оба удара отразил Ховард).

Кубок Англии-2009. 1/2 финала:

Арсенал - Челси 1:2 (1:1)

Голы: Уолкотт (18) - Малуда (33), Дрогба (84)

АРСЕНАЛ: Фабиански, Туре, Диаби, Сильвестр, Фабрегас, Гиббс, Эбуэ, Денилсон (Насри, 86), Уолкотт, ван Перси (Аршавин, 75), Адебайор (Бендтнер, 83)

ЧЕЛСИ: Чех, Иванович, Терри, Алекс, Э.Коул, Баллак, Эссьен, Лэмпард, Анелька (Калу, 83), Дрогба, Малуда

Предупреждения: Иванович (39), Баллак (44), Денилсон (73), Дрогба (84), Туре (88)

Судья: Аткинсон

18 апреля. «Уэмбли»

Манчестер Юнайтед - Эвертон 0:0 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0), 2:4 - по пен.

МЮ: Б. Фостер, Рафаэл да Силва, Видич, Рио Фердинанд, Фабио да Силва (Эвра, 64), Гибсон, Андерсон, Уэлбек, Пак Чжи Сун (Скоулз, 67), Тевес, Македа (Бербатов, 90)

ЭВЕРТОН: Ховард, Хибберт, Лескотт, Джагелка, Бейнс, Ф.Невилл, Феллайни (Воэн, 90), Осман, Пиенар, Кэйхилл, Саа (Родуэлл, 70)

Предупреждения: Рафаэл да Силва (28), Тевес (34), Феллайни (84), Скоулз (91), Т. Кэйхилл (106)

Судья: Райли

19 апреля. «Уэмбли».