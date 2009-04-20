Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль выиграл турнир серии «Мастерс» в Монте-Карло с призовым фондом 2 750 000 евро. Интересно, что Надаль не знает поражений в Монако уже на протяжении пяти лет кряду.

В финале Надаль встретился с Новаком Джоковичем. До этого испанец и серб встречались 15 раз, и счёт был 11:4 в пользу Рафы. Причём все шесть матчей на грунте остались за ним. При этом Надаль имел беспроигрышную серию из 26 матчей, за время которой ему удалось выиграть в Монте-Карло четыре титула подряд. Теперь первый номер мирового рейтинга довел счет своих побед в противостоянии с Джоковичем до 12, выиграв вчера за 2 часа и 43 минуты в трех сетах - 6:3, 2:6, 6:1.