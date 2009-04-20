Первая победа Карпина в роли главного тренера

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Foto: EPA-AFI В российской футбольной премьер-лиге состоялись матчи 5-го тура. Московский «Спартак» одержал победу в первом же матче под руководством своего директора Валерия Карпина, «Зенит» запустил на поле семь легионеров вместо положенных регламентом шести в ничейном поединке с «Локомотивом», а на первое место в чемпионате вышел казанский «Рубин», разгромивший дома экс-лидера московское «Динамо». Премьер-лига. 5-й тур: Томь - Спартак Нч 1:0 (0:0)

Гол: Корниленко (77) ТОМЬ: Парейко, Катынсус, Д.Н. Смирнов, Йокич, Иванов, Мичков, Скобляков (Янотовский, 87), Радосавлевич (Корниленко, 70), Мазнов, Климов, Харитонов (Волков, 75) СПАРТАК: Хомич, Кисенков, Джудович, Амисулашвили, Ятченко, Машуков, Гетериев, Леандро, Бикмаев (Гогуа, 63), Феликс (Берхамов, 86), Концевой (Дзахмишев, 72) Предупреждения: Бикмаев (13), Феликс (29), Харитонов (32), Концевой (43), Кисенков (55), Иванов (68), Парейко (90+4)

Судья: Безбородов.

18 апреля. «Труд» Сатурн - Москва 0:1 (0:0)

Гол: Бракамонте (76) САТУРН: Кински, Ангбва (Воробьев, 81), Зелао, Игонин, Нахушев, Евсеев, Каряка (Еременко, 84), Немов, Кузьмичев (Ковель, 63), Топич, Кириченко МОСКВА: Жевнов, Набабкин, Окоронкво, Епуряну, Дакоста (Григалава, 26), Тарасов, Ребко, Вукич (Якубко, 36), Самедов, Чеснаускис, Бракамонте (Крунич, 86) Предупреждения: Зелао (37), Тарасов (55), Чеснаускис (79)

Удаление: Тарасов (83)

Судья: Баскаков

18 апреля. «Сатурн» Спартак М - Терек 2:0 (0:0)

Голы: В.Быстров (71), Веллитон (82) СПАРТАК: Джанаев, Макеев, Йиранек, Штранцль, Родригес, Рафаэл Кариока, Алекс, Саенко (Бояринцев, 67), В.Быстров, Веллитон, Дзюба (Сабитов, 90) ТЕРЕК: Дикань, Забавник, Омельянчук, Илиев, Мищенко, Гвазава (Бендзь, 60), Клебер, Д.А.Смирнов, Лахиялов (Панку, 73), Георгиев, Прудников (Шевченко, 84)



Предупреждения: В. Быстров (48), Макеев (59), Омельянчук (73), Д.А.Смирнов (81)

Удаление: Мищенко (57)

Судья: Иванов

18 апреля. «Лужники» Ростов - Крылья Советов 0:0 РОСТОВ: Мандрыкин, Черкес, Рожков, Ленгиел, Анджелкович, Сливич, Кульчий, Петрович, Астафьев, Лебеденко (Лапин, 88), Ахметович. КР.СОВЕТОВ: Лобос, Шишкин, Белозеров, Ярошик, Леилтон, Таранов, Кулик, Аджинджал, Савин (Иванов, 59), Калачев (Игнатьев, 90), Коллер Предупреждения: Калачев (8), Кульчий (12), Астафьев (32), Аджинджал (40), Черкес (45), Ярошик (56), Ленгиел (77)

Судья: Ковалев.

18 апреля. «Олимп-2» Амкар - Кубань 1:0 (1:0)

Гол: Черенчиков (16) АМКАР: Нарубин, Сираков, Черенчиков, Белоруков, Гришин, Дринчич, Новакович, Пеев, Волков (Вильям, 71), Жан Карлос (Старков, 46), Кушев (Сикимич, 90) КУБАНЬ: Ботвиньев, Джиоев, Хагуш (Кучук, 82), Засеев, Боавентура, Ушенин (Байрыев, 46), Кайта, Топчу, Хамину, Касаев, Траоре Предупреждения: Боавентура (8), Хагуш (63)

Судья: Каюмов

19 апреля. «Звезда» Локомотив - Зенит 1:1 (0:0)

Голы: Родолфо (71) - Ким Дон Чжин (58) ЛОКОМОТИВ: Чех, Кузьмин, Родолфо, Баша, Дюрица, Дуймович, Торбинский (Глушаков, 80), Билялетдинов, Сычев (Янбаев, 84), Иванов, Одемвинги (Джиби Фаль, 70) ЗЕНИТ: Малафеев, Анюков, Мейра, Крижанац (Широков, 85), Ким Дон Чжин, Тимощук, Зырянов, Денисов, Файзулин (Хусти, 76), Данни, Погребняк (Текке, 81) Предупреждения: Одемвинги (25), Дуймович (44), Тимощук (50), Крижанац (52), Мейра (79), Чех (89)

Удаление: Баша (78)

Судья: Гвардис

19 апреля. «Локомотив» Рубин - Динамо 3:0 (2:0)

Голы: Шаронов (10), Домингес (20-пен.), К.Комбаров (76-авт.) РУБИН: Рыжиков, Салуквадзе (Квирквелия, 29), Ансальди, Шаронов, Навас, Семак, Сибайя, Рязанцев, Карадениз (П.Быстров, 63), Домингес, Адамов (Бухаров, 70) ДИНАМО: Габулов, К.Комбаров, Танасиевич (Смолов, 46), Колодин, Денисов, Гранат, Хохлов, Уилкшир, Димидко, Кокорин, Д.Комбаров



Судья: Сухина.

19 апреля. «Центральный» Химки - ЦСКА 0:3 (0:2)

Голы: Красич (6, 31, 74) ХИМКИ: Бородин, Йованович, Тривунович, Ротенберг, Киракосян, Будянский, Зиновьев (Шимич, 84), Максимов (Кожанов, 73), Никифоров (Виртанен, 64), Блатняк, Низамутдинов. ЦСКА: Акинфеев, Одиа, В.Березуцкий, Игнашевич, Щенников, Алдонин, Мамаев, Дзагоев (Калоуда, 85), Жирков (Рыжов, 49), Красич, Нецид (Мусса Маазу, 72). Предупреждения: Йованович (77), Тривунович (78), Киракосян (82).

Судья: Николаев

19 апреля. «Арена-Химки»



1 Рубин 5 3 2 0 8-1 11

2 Кр.Советов 5 3 1 1 6-2 10

3 ЦСКА 5 3 1 1 10-2 10

4 Динамо 5 3 0 2 5-6 9

5 Зенит 5 2 3 0 7-3 8

6 Москва 5 2 2 1 4-2 8

7 Спартак М 5 2 1 2 6-5 7

8 Терек 5 2 1 2 3-4 7

9 Томь 5 2 1 2 2-4 7

10 Ростов 5 1 3 1 2-2 6

11 Амкар 5 1 3 1 1-1 6

12 Локомотив 5 1 3 1 6-8 6

13 Кубань 5 1 1 3 2-6 4

14 Сатурн 5 1 1 3 4-8 4

15 Спартак Нч 5 0 2 3 1-5 2

16 Химки 5 0 1 4 3-11 1 Бомбардиры: Кержаков («Динамо»), Красич, Дзагоев (оба - ЦСКА) - по 3... 6-й тур. 25 апреля: Зенит - Химки. Динамо - Крылья Советов. Терек - Сатурн. Рубин - Спартак М

26 апреля: ЦСКА - Ростов. Кубань - Локомотив. Спартак Нч - Амкар. Москва - Томь.

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