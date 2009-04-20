В центральном матче 32-го тура чемпионата Италии по футболу на туринском «Олимпико» состоялась битва тяжеловесов «Ювентус» – «Интер». Ничейный результат (1:1) устроил обе команды. Миланцы сохранили десятиочковый лидерский отрыв от конкурентов.

Нападающий «Милана» Филиппо Индзаги сотворил хет-трик в матче с «Торино» (5:1). Пиппо-гол провел 9 мячей за последние 6 встреч, причем это уже второй случай нынешней весной, когда форвард «Милана» забивает три гола за игру. В дуэли с «гранатовыми» нападающий дважды прицельно пробил головой, а потом реализовал выход один на один.

Наряду с Индзаги в минувший уик-энд отлично выступили полузащитник «Удинезе» Гаэтано Д'Агостино и форвард «Кьево» Серджо Пеллиссье. Оба, оформив по дублю, гарантировали победы в матчах с тосканскими командами - «Фиорентиной» и «Сиеной» соответственно. Нельзя обойти вниманием и капитана «Ромы» Франческо Тотти, дважды поразившего ворота «Лечче».

С каждым туром все глубже и глубже погружается в низины таблицы «Лечче». В последних десяти матчах южане довольствовались лишь двумя очками, и теперь, занимая предпоследнее, 19-е, место, всего на один пункт опережают «Реджину». В воскресном соперничестве на римском «Олимпико» аппетитных пулийских «ягнят» с удовольствием проглотили столичные «волки».

В Бергамо «Аталанта» капитулировала в схватке с замыкающей таблицу «Реджиной». Тем самым калабрийцы прервали 18-матчевую безвыигрышную серию, вместившую в себя по девять ничьих и поражений. Единственный мяч в концовке первого тайма провел Джованни Чераволо, удачно сработавший на добивании. Кстати, в предыдущий раз «Реджина» побеждала в 13-м туре, когда на своем поле взяла верх над «Аталантой»-3:1.

После некоторого зимнего затишья вновь разыгрался осенний джокер «Лацио» Мауро Сарате. Именно его стремительный прорыв с завершающим голевым ударом позволил «бьянкочелести» одолеть в гостях «Дженоа». Что касается самого нападающего, то в его активе сейчас красивая сумма из 22 (12+10) очков по системе «гол+пас». У лидирующего в этой номинации Златана Ибрагимовича 27 (20+7) баллов.

Результаты игр:

Дженоа - Лацио - 0:1 (0:0)

Гол: Сарате (65).

Ювентус - Интер - 1:1 (0:0)

Голы: Грыгера 90 - Балотелли 64.

Сиена - Кьево - 0:2 (0:1)

Голы: Пеллиссье 22, 48.

Катания - Сампдория - 2:0 (1:0)

Голы: Маскара 39 (пен), Мартинес 48.

Рома - Лечче - 3:2 (2:1)

Голы: Тотти 3, 59 (пен), Бриги 13 - Мунари 31, Пападопулос 55.

Палермо - Болонья - 4:1 (2:0)

Голы: Беллери 6 (автогол), Кьяер 44, Суччи 63, Кавани 90 - Ди Вайо 84.

Удинезе - Фиорентина - 3:1 (1:0)

Голы: Асамоа 10, Д'Агостино 47 (пен), 69 - Дайнелли 67.

Кальяри - Наполи - 2:0 (1:0)

Голы: Ниевес 5, Ладзари 90.

Аталанта - Реджина - 0:1 (0:1)

Гол: Чераволо 40.

Милан - Торино - 5:1 (2:0)

Голы: Индзаги 13, 37, 60, Кака 68 (пен), Амброзини 90 - Франческини 80.

После 32-го тура:

1 Интер 32 22 8 2 58-24 74

2 Милан 32 19 7 6 59-29 64

3 Ювентус 32 19 7 6 57-30 64

4 Дженоа 32 16 9 7 43-30 57

5 Фиорентина 32 17 4 11 44-34 55

6 Рома 32 15 7 10 51-48 52

7 Палермо 32 15 4 13 46-41 49

8 Кальяри 32 14 6 12 38-31 48

9 Лацио 32 14 5 13 44-45 47

10 Удинезе 32 11 9 12 43-43 42

11 Аталанта 32 12 5 15 36-36 41

12 Катания 32 11 7 14 33-37 40

13 Сампдория 32 10 10 12 36-41 40

14 Наполи 32 10 9 14 35-37 39

15 Сиена 32 10 7 15 29-35 37

16 Кьево 32 8 10 14 30-40 34

17 Торино 32 6 9 17 29-52 27

18 Болонья 32 6 8 18 34-57 26

19 Лечче 32 4 12 16 29-56 24

20 Реджина 32 3 11 18 23-51 23

Бомбардиры: Ибрагимович (Интер), Ди Вайо (Болонья) - по 20, Д. Милито (Дженоа), Джилардино (Фиорентина) - по 16...