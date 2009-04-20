В 28-м туре немецкой футбольной бундеслиги «Вольфсбург» одержал десятую победу подряд и повторил достижение «Боруссии» из Менхенгладбаха, которая в сезоне-1986/87 также одержала десять побед кряду.

Последние выигрыши даются вольфсбуржцам натужно. Неделю назад они еле-еле одолели все тех же гладбахцев. А теперь с трудом разгрызли крепкий леверкузенский орешек. Оба эти поединка объединяет не только счет 2:1, но и то, что победные голы «Вольфсбург» забил на 85-й минуте. Правда, авторство у них разное. «Боруссию» огорчил Саша Ритер, а «Байер» - лучший снайпер чемпионата Графите с подачи лучшего ассистента Звездана Мисимовича.

Графите до этого успел открыть счет в матче, заработав и реализовав сомнительный пенальти. Однако в начале второго тайма одолженный у «Баварии» Тони Кроос выравнял положение. «Аспириновые» провели второй тайм агрессивнее, но госпожа Удача благоволила «волкам», взявшим реванш за поражение 0:2 в первом круге. У Графите теперь 22 мяча в первенстве, а его клуб по-прежнему опережает «Баварию» и «Гамбург» на три очка.

Преследователи «волков» тоже выиграли с разницей в один мяч. «Бавария» долго мучилась в Билефельде, но гол Луки Тони позволил ей дожать аутсайдера. «Гамбург» сломил сопротивление «Ганновера» благодаря дублю Младена Петрича. А «Герте» пришлось тяжелее всех, но столичная дружина заслуживает комплиментов. Без дисквалифицированного Андрея Воронина она прервала серию из трех поражений, одержав волевую победу над «Вердером».

В сборной Германии Марио Гомес давно не забивает, зато в «Штутгарте» исправно поражает ворота. Не пощадил он и «Кельн», сделав второй хет-трик в чемпионате. Форвард открыл счет в первом тайме, откликнувшись на навес с правого фланга и головой поразив цель. За второй гол Гомес должен сказать «спасибо» Какау. Бразилец ворвался в штрафную, оставив в дураках двух защитников и вратаря, и на блюдечке выложил мяч своему напарнику. А третий гол стал результатом стремительной атаки «Штутгарта» по центру. Теперь в активе Супер-Марио 18 мячей в чемпионате, а его клуб после четвертой победы подряд имеет виды на Лигу чемпионов.

«Кельн» в последних шести турах потерпел пять поражений. А на родном «Райн-Энерги-Штадионе» команда вообще выступает кошмарно. Последняя домашняя победа «козлов» датирована 7 октября. Вот и «Штутгарту» кельнцы уступили, что называется, без вариантов.

Результаты игр:

Шальке 04 - Энерги - 4:0 (2:0)

Голы: Пандер 5, Х.Алтынтоп 23, Дж.Джонс 60, Кураньи 88.

Карлсруэ - Хоффенхайм 1899 - 2:2 (1:1)

Голы: Фрайс 33, Федерико 65 - Салихович 28, Тебер 48.

Герта - Вердер - 2:1 (0:1)

Голы: Шимунич 71, Рафаэль 87 - Мертезакер 43.

Гамбург - Ганновер 96 - 2:1 (1:0)

Голы: М.Петрич 2, 52 - Форсселл 70 (пен).

Вольфсбург - Байер - 2:1 (1:0)

Голы: Графите 23 (пен), 85 - Крус 54.

Арминия - Бавария - 0:1 (0:0)

Гол: Тони 64.

Кельн - Штутгарт - 0:3 (0:1)

Голы: Гомес 16, 55, 71.

Бохум - Боруссия Д - 0:2 (0:1)

Голы: Овомоела 11, Валдес 54.

После 28-го тура:

1 Вольфсбург 28 17 6 5 62-34 57

2 Бавария 28 16 6 6 59-36 54

3 Гамбург 28 17 3 8 42-38 54

4 Герта 28 16 4 8 42-35 52

5 Штутгарт 28 15 6 7 50-37 51

6 Шальке-04 28 13 7 8 42-27 46

7 Боруссия Д 28 11 13 4 45-33 46

8 Хоффенхайм 28 12 9 7 54-40 45

9 Байер 28 12 6 10 50-36 42

10 Вердер 28 9 9 10 52-39 36

11 Айнтрахт 28 8 8 12 36-45 32

12 Кельн 28 9 5 14 30-43 32

13 Ганновер-96 28 7 8 13 39-58 29

14 Бохум 28 6 10 12 33-44 28

15 Арминия 28 4 12 12 22-41 24

16 Боруссия М 28 6 5 17 34-53 23

17 Энерги 28 6 5 18 24-51 23

18 Карлсруэ 28 5 4 19 20-46 19

Бомбардиры: Графите (Вольфсбург) - 22, Ибишевич (Хоффенхайм), Гомес (Штутгарт), Хельмес (Байер) - по 18...