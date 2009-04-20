В 31-м туре чемпионата Испании по футболу «Барселона» выиграла в пригороде Мадрида у «Хетафе» (1:0), а мадридский «Реал» с тем же счетом обыграл в Уэльве «Рекреативо». Разрыв между каталонцами и столичным клубом сохранился в шесть очков. «Валенсия» и «Севилья» выходят на тропу войны и возвращаются в чемпионат с потерями.

Четвертая - и вторая в примере - встреча «Валенсии» и «Севильи» поставила кляксу в длительном выяснении отношений этих команд по ходу сезона. Именно в этом противостоянии три месяца назад на «Месталье» в рамках Кубка короля случился один из самых громких скандалов года. Судейская бригада во главе с Ундиано Мальенко тогда засчитала гол Адриано из офсайда, который, как потом выяснилось, помог «Севилье» пройти дальше по турнирной сетке. Вчера арбитры вновь были в эпицентре событий, но испортить матч им не удалось. Редкий случай, когда чуть ли не все из 15 «горчичников» в адрес игроков обеих команд оказались по делу. Не забудем приплюсовать сюда два удаления (Адриано и Маноло Хименеса), два пенальти, и станет очевидно, что держать себя в руках в тот вечер было не под силу никому.

Другое дело - держать в руках мяч, что подтвердили гости из Севильи. Забивший быстрый гол Эскюде за десять минут до конца матча остановил мяч в своей штрафной, как показалось, не без помощи рук, но, по крайней мере, скрыл это от судей. Две минуты спустя похожий трюк попытался исполнить Фернандо Наварро, но делал это настолько топорно и очевидно, что свисток прозвучал и без помощи арбитра.

Отоспавшийся неделю назад на Балеарских островах форвард «Альмерии» Альваро Негредо заново принялся штамповать голы, коих у него после отчетного тура набралось уже 19. Соперник андалусийцев - «Осасуна» - всего раз до вчерашнего дня уступил во втором круге примеры. Памплонцы хоть и не показали выразительной игры, были близки к своей цели: еще за минуту до конца матча на табло горели две единички. Это сначала Негредо подставил ногу после розыгрыша углового, а затем Пандиани единственную возможность гостей отличиться. Матч катился к ничьей, когда девятый номер «Альмерии» высоко выпрыгнул в центре штрафной и замкнул мягкий навес с правого фланга, послав непростой мяч в противоход голкиперу. Это уже седьмой гол Негредо, забитый после удара головой, еще восемь раз нападающий посылал мяч в сетку ногой и четырежды был точен, исполняя пенальти.

А вот коллеге по амплуа Джузеппе Росси из «Вильярреала» последний тур рекомендуется поскорее забыть как дурной сон. Его команда не смогла реабилитироваться за разгромное поражение в первом круге от «пусэланос» и вылет из Лиги чемпионов, и немалая «заслуга» в этом принадлежит как раз итальянцу. В середине второго тайма судья в спорной ситуации указал «на точку» во вратарской «Вальядолида», а заодно оставил хозяев в меньшинстве. Бить пенальти взялся Росси, но ударил слабо, по центру и выше ворот, то есть в высшей степени не так, как следует.

31-й тур не порадовал обилием голов. Всего лишь в трех матчах командам удалось есть забить три и больше мячей. Сильнее остальных расстарались «Валенсия» с «Севильей» (4 гола), которые, впрочем, не только забитыми мячами украсили свою игру.

«Барселона» и «Реал», уже третий тур подряд заканчивают свои матчи с одним и тем же исходом и счетом - 1:0, 2:0, 1:0. В субботу каталонцы и «меренгес» заслуженно одержали победы, причем в обоих случаях были близки скорее к тому, чтобы выиграть более уверенно по счету, нежели потерять очки. В пригороде Мадрида «Барселоне» долгое время мешал голкипер «Хетафе» Владимир Стойкович, а также внес свою лепту судья, отменивший из-за несуществующего офсайда гол Месси и не поставивший пенальти в пользу гостей. А в Уэльве «Мадриду» мешали уже собственные игроки: в первом тайме Рауль с пяти метров попал в штангу, а после перерыва Серхио Рамос поскользнулся, находясь в выгодной для удара позиции.

Единственный гол Ивана Алонсо в матче с «Расингом» позволил «Эспаньолу» впервые с начала марта покинуть последнюю строчку турнирной таблицы. «Попугаи» на одно очко обошли «Нумансию» и от спасительного 17-го места за семь туров до финиша их отделяют 4 балла.

Результаты игр:

Бетис - Спортинг Х - 2:0 (1:0)

Голы: Эмана 7, 70.

Валенсия - Севилья - 3:1 (1:1)

Голы: Вилья 45 (пен), Мата 83 (пен), Пабло 90 - Эскуде 9.

Альмерия - Осасуна - 2:1 (0:0)

Голы: Негредо 71, 89 - Пандиани 84.

Эспаньол - Расинг - 1:0 (0:0)

Гол: Алонсо 57.

Вальядолид - Вильярреал - 0:0

Рекреативо - Реал - 0:1 (0:0)

Гол: Марсело 49.

Хетафе - Барселона - 0:1 (0:1)

Гол: Месси 19.

Атлетик - Депортиво - 0:1 (0:0)

Гол: Алварес 86.

Атлетико - Нумансия - 3:0 (0:0)

Голы: Банега 62, Форлан 79, Симао 90.

Малага - Мальорка - 1:1 (0:0)

Голы: Апоно 54 - Аранго 60.

После 31-го тура:

1 Барселона 31 25 3 3 88-24 78

2 Реал 31 23 3 5 70-31 72

3 Севилья 31 17 6 8 44-30 57

4 Валенсия 31 15 7 9 58-44 52

5 Атлетико 31 14 7 10 63-48 49

6 Вильярреал 31 13 10 8 45-42 49

7 Малага 31 13 8 9 48-48 47

8 Депортиво 31 13 7 11 40-42 46

9 Вальядолид 31 12 4 15 42-49 40

10 Альмерия 31 10 7 14 38-49 37

11 Бетис 31 9 10 12 46-49 37

12 Расинг 31 9 9 13 38-39 36

13 Мальорка 31 9 9 13 37-49 36

14 Осасуна 31 8 11 12 35-38 35

15 Хетафе 31 8 10 13 40-48 34

16 Атлетик 31 9 7 15 40-52 34

17 Спортинг 31 11 0 20 38-66 33

18 Рекреативо 31 7 9 15 27-44 30

19 Эспаньол 31 6 11 14 29-46 29

20 Нумансия 31 8 4 19 33-62 28

Бомбардиры: Это'О (Барселона) - 26, Вилья (Валенсия) - 23, Форлан (Атлетико) - 21, Месси (Барселона) - 20, Негредо (Альмерия) - 19...