«Астон Вилла» пролетает мимо Лиги чемпионов

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На выходных сыграны семь матчей 33-го тура английской премьер-лиги по футболу. Из шестерки лидеров играла только «Астон Вилла». Ничья бирмингемцев против идущего седьмым «Вест Хэма» (1:1) фактически вычеркнула их из претендентов на путевку в Лигу чемпионов. Лондонский «Тоттенхэм» без Романа Павлюченко обыграл «Ньюкасл» со счетом 1:0. Российский форвард не попал в заявку на матч из-за травмы спины. Решающий гол провел Даррен Бент. Результаты игр: Манчестер Сити - Вест Бромвич - 4:2 (2:1) Голы: Робиньо 8, Онуоха 21, Элано 56 (пен), Старридж 90 - Брант 37, 54. Тоттенхэм - Ньюкасл - 1:0 (1:0) Гол: Бент 24. Сандерленд - Халл Сити - 1:0 (1:0) Гол: Сиссе 45. Миддлсбро - Фулхэм - 0:0 Сток Сити - Блэкберн - 1:0 (0:0) Гол: Лоуренс 75. Астон Вилла - Вест Хэм - 1:1 (1:0) Голы: Хески 11 - Тристан 85. Портсмут - Болтон - 1:0 (0:0) Гол: Кану 79. После 33-го тура: 1 Манчестер Юнайтед 31 22 5 4 54-21 71

2 Ливерпуль 32 20 10 2 59-21 70

3 Челси 32 20 7 5 55-20 67

4 Арсенал 32 17 10 5 54-28 61

5 Астон Вилла 33 15 9 9 49-43 54

6 Эвертон 32 14 10 8 47-34 52

7 Вест Хэм 33 12 9 12 38-37 45

8 Фулхэм 33 11 11 11 33-28 44

9 Тоттенхэм 33 12 8 13 39-36 44

10 Манчестер Сити 33 12 5 16 51-44 41

11 Уиган 32 11 8 12 31-36 41

12 Сток Сити 33 10 9 14 33-48 39

13 Болтон 33 11 4 18 39-50 37

14 Портсмут 32 9 10 13 35-48 37

15 Сандерленд 33 9 8 16 31-43 35

16 Халл 33 8 10 15 36-56 34

17 Блэкберн 33 8 10 15 35-55 34

18 Мидлсбро 33 7 10 16 25-47 31

19 Ньюкасл 33 6 12 15 37-53 30

20 Вест Бромвич 33 6 7 20 30-63 25 Бомбардиры: Анелька (Челси), К.Роналду (Манчестер Юнайтед) - по 15, Джеррард (Ливерпуль) - 13...

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