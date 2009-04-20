Результаты игр:
Манчестер Сити - Вест Бромвич - 4:2 (2:1)
Голы: Робиньо 8, Онуоха 21, Элано 56 (пен), Старридж 90 - Брант 37, 54.
Тоттенхэм - Ньюкасл - 1:0 (1:0)
Гол: Бент 24.
Сандерленд - Халл Сити - 1:0 (1:0)
Гол: Сиссе 45.
Миддлсбро - Фулхэм - 0:0
Сток Сити - Блэкберн - 1:0 (0:0)
Гол: Лоуренс 75.
Астон Вилла - Вест Хэм - 1:1 (1:0)
Голы: Хески 11 - Тристан 85.
Портсмут - Болтон - 1:0 (0:0)
Гол: Кану 79.
После 33-го тура:
1 Манчестер Юнайтед 31 22 5 4 54-21 71
2 Ливерпуль 32 20 10 2 59-21 70
3 Челси 32 20 7 5 55-20 67
4 Арсенал 32 17 10 5 54-28 61
5 Астон Вилла 33 15 9 9 49-43 54
6 Эвертон 32 14 10 8 47-34 52
7 Вест Хэм 33 12 9 12 38-37 45
8 Фулхэм 33 11 11 11 33-28 44
9 Тоттенхэм 33 12 8 13 39-36 44
10 Манчестер Сити 33 12 5 16 51-44 41
11 Уиган 32 11 8 12 31-36 41
12 Сток Сити 33 10 9 14 33-48 39
13 Болтон 33 11 4 18 39-50 37
14 Портсмут 32 9 10 13 35-48 37
15 Сандерленд 33 9 8 16 31-43 35
16 Халл 33 8 10 15 36-56 34
17 Блэкберн 33 8 10 15 35-55 34
18 Мидлсбро 33 7 10 16 25-47 31
19 Ньюкасл 33 6 12 15 37-53 30
20 Вест Бромвич 33 6 7 20 30-63 25
Бомбардиры: Анелька (Челси), К.Роналду (Манчестер Юнайтед) - по 15, Джеррард (Ливерпуль) - 13...