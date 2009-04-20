Защитник "Лос-Анджелес Лейкерс" Коби Брайант, набрав 24 очка в первом матче серии плей-офф НБА против "Юты" (113:100), опередил Мэджика Джонсона и вышел на девятое место по результативности в плей-офф.

Теперь на счету Коби Брайанта в играх плей-офф стало 3 710 очков. Это девятый результат в лиге и третий в клубе. В списке самых результативных игроков "Лейкерс" в плей-офф он уступает только Кариму Абдул-Джаббару (4 070 очков) и Джерри Уэсту (4 457 очков).

А еще после победы над «Ютой» Кобе Брайант высказал недовольство тем, что тренер соперника Джерри Слоун требует от своей команды жесткой игры. «Я - знаток истории и прекрасно знаю, как грязно в свое время играл Слоун. Извините за выражение, но ваша задница вылетела бы из лиги, если бы вы так же играли в наши дни», - цитирует игрока «Спорт-сегодня» со ссылкой на AP.