«Даллас» после стартовой победы в Сан-Антонио, во второй игре уже не упирался и проиграл «Сперз» по всем статьям - 84:105. Лушчим у «Сан-Антонио» был француз Тони Паркер (38 очков).

20 апреля

Бостон - Чикаго - 118:115 (35:29, 23:32, 30:25, 30:29)

Бостон: Р.Аллен 30, Г.Дэвис 26, Рондо 19 + 12 подб. + 16 перед. + 5 перехв., Пирс 18, Перкинс 16...

Чикаго: Б.Гордон 42, Сэлмонз 17, Б.Миллер 16, Ноа 13...

Счет в серии: 1-1

Сан-Антонио - Даллас - 105:84 (30:19, 27:26, 28:18, 20:21)

Сан-Антонио: Т.Паркер 38, Данкан 13, Гуден 13...

Даллас: Терри 16, Кидд 14, Новицки 14...

Счет в серии: 1-1