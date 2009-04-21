Во втором матче первого раунда плей-офф чемпион НБА «Бостон» благодаря победному броску Рэя Аллена выиграл у «Чикаго» (118:115) и сравнял счет в серии. Рызыгрывающий «Селтик» Рондо стал автором первого в нынешнем плей-офф трипл-дабла – 19 очков, 12 подборов и 16 результативных передач.
«Даллас» после стартовой победы в Сан-Антонио, во второй игре уже не упирался и проиграл «Сперз» по всем статьям - 84:105. Лушчим у «Сан-Антонио» был француз Тони Паркер (38 очков).
20 апреля
Бостон - Чикаго - 118:115 (35:29, 23:32, 30:25, 30:29)
Бостон: Р.Аллен 30, Г.Дэвис 26, Рондо 19 + 12 подб. + 16 перед. + 5 перехв., Пирс 18, Перкинс 16...
Чикаго: Б.Гордон 42, Сэлмонз 17, Б.Миллер 16, Ноа 13...
Счет в серии: 1-1
Сан-Антонио - Даллас - 105:84 (30:19, 27:26, 28:18, 20:21)
Сан-Антонио: Т.Паркер 38, Данкан 13, Гуден 13...
Даллас: Терри 16, Кидд 14, Новицки 14...
Счет в серии: 1-1