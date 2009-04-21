Туринский «Ювентус» проведет следующий домашний матч чемпионата Италии по футболу без зрителей. Такое наказание дисциплинарный комитет Серии А выдвинул «бьянконерри» за расистские выкрики болельщиков клуба.

Оскорбительные выкрики в адрес темнокожего нападающего миланского «Интера» Марио Балотелли прозвучали во время матча 32-го тура, который завершился вничью - 1:1.

«Судья принял во внимание тот факт, что в течение матча со стороны трибун, которые занимали болельщики команды хозяев, неоднократно раздавались оскорбления, содержавшие в себе дискриминацию по расовому признаку. В связи с этим принято решение наказать «Ювентус» - провести один домашний матч при закрытых дверях», - цитирует заявление ДК итальянской лиги Sky Sports.

При пустых трибунах «Юве» придется сыграть в матче 34-го тура против «Лечче».