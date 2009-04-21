ФИФА будет транслировать матчи турнира не только по телевидению, но и сетям мобильной связи, заявил директор федерации мирового футбола Никлас Эриксон. Непосредственно на организацию трансляций ФИФА потратит $ 162 миллиона, сообщает «Спорт-сегодня».