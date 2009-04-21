ФИФА получит $2,7 миллиарда на продаже трансляций ЧМ-2010

DELFI |





Международная федерация футбола (ФИФА) заработает $ 2,7 миллиарда от продажи прав на телевизионные трансляции матчей чемпионата мира 2010 года в Южной Африке. ФИФА будет транслировать матчи турнира не только по телевидению, но и сетям мобильной связи, заявил директор федерации мирового футбола Никлас Эриксон. Непосредственно на организацию трансляций ФИФА потратит $ 162 миллиона, сообщает «Спорт-сегодня».

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