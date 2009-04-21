Наставник "Кливленд Кавальерс" Майк Браун официально назван лучшим тренером года в НБА, сообщает Championat.Ru. Он привёл команду к 66 победам в регулярном сезоне, титулу чемпионов Центрального дивизиона и помог обеспечить команде преимущество своей площадки на стадии плей-офф.

Майк Браун выиграл голосование, в котором принимали участие 122 журналиста. Он получил 55 первых мест и набрал в сумме 355 очков. Второе место в опросе занял наставник "Хьюстона" Рик Адельман (151 балл), а третье у Стэну ван Ганди из "Орландо" (150). Брауну будет вручён трофей имени великого тренера Реда Ауэрбаха.

"Если бы моя команда не хотела, чтобы я её тренировал, мы бы никогда не добились подобного успеха. Эта награда принадлежит не только мне, но и клубу. Я не выходил на площадку - мои игроки продемонстрировали всё, на что способны, и они заслужили признание", - заявил Браун.