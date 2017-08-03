Гранды европейского футбола провели очередные проверочные матчи перед началом нового сезона. "Атлетико" выиграл товарищеский турнир в Мюнхене. "Реал" под конец заокеанского турне обыграл звезд североамериканской лиги MLS.

"Атлетико" одолел "Ливерпуль" в финале предсезонного турнира Audi Cup. Анхель Корреа открыл счет на 33-й минуте. "Ливерпуль" отыгрался благодаря голу Роберто Фирмино в конце второго тайма. В серии пенальти мадридцы реализовали все пять попыток, а мерсисайдцы — лишь четыре. Решающим стал промах Джордана Хендерсона. Его удар отбил вратарь.

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В матче за третье место "Наполи" со счетом 2:0 победил "Баварию". Голы на счету Калиду Кулибали и Эмануэле Джаккерини. Днем ранее мюнхенцы с еще более крупным счетом проиграли "Ливерпулю" (0:3).

Тем временем "Реал" обыграл звезд MLS в последнем матче заокеанского турне. Основное время встречи завершилось вничью — 1:1. Борха Майораль на 59-й минуте вывел "Реал" вперед, а в конце второго тайма точный удар удался Дому Дуайеру из "Орландо". В серии пенальти точнее били мадридцы — 4:2.

В составе сборной MLS играли такие футболисты, как Кака, Бастиан Швайнштайгер и Давид Вилья. У "Реала" отсутствовал португальский форвард Криштиану Роналду, продолжающий готовиться к сезону по индивидуальной программе. Любопытно, что с 72-й минуты в воротах "Реала" играл сын главного тренера мадридцев Лука Зидан.

Новый сезон "Реал" откроет матчем за Суперкубок УЕФА против "Манчестер Юнайтед". Встреча пройдет 8 августа в Скопье.