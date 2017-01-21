В Мельбурне на Открытом чемпионате Австралии по теннису определились все участники 1/8 финала. У мужчин Денис Истомин из Узбекистана преподнес очередную сенсацию: в третьем круге он вырвал победу над испанцем Пабло Каррено-Бустом.

Во втором круге Истомин (117-я ракетка мира) в пяти сетах сенсационно обыграл многократного чемпиона AusOpen и победителя турнира последних двух лет серба Новака Джоковича. А теперь представитель Узбекистана также в пяти сетах превзошел 30-го "сеяного" Каррено-Буста. Матч продолжался почти три с половиной часа.

Испанец Рафаэль Надаль (9) в третьем круге обыграл немца Сашу Зверева (24), выиграв пятисетовый матч на "Шлеме" впервые за два года — с AusOpen-2015. С тех пор Надаль проиграл все три шлемовых пятисетовика: в третьем круге US Open-2015 упустил преимущество 2:0 по сетам против Фабио Фоньини, год назад в Мельбурне вел 2:1 в первом круге у Фернандо Вердаско, а в четвертом круге US Open-2016 уступил Люке Пую.

За выход в четвертьфинал чемпион-2009 Надаль сыграет с французом Гаэлем Монфисом (6), который победил немца Филиппа Кольшрайбера.

Помимо Надаля и Истомина свои матчи в шестой день турнира выиграли канадец Милош Раонич, испанец Роберто Баутиста-Агут, австриец Доминик Тим и бельгиец Давид Гоффен.

У женщин экс-первая ракетка мира Серена Уильямс продолжает продвигаться к титульному матчу. В 1/16 финала ей не создала проблем ее соотечественница Николь Гиббс.

Россиянка Екатерина Макарова в трех сетах превзошла словачку Доминику Цибулкову, тогда как другая представительница России Елена Веснина уступила американке Дженнифер Брэди.

Самым упорным был поединок латвийки Алены Остапенко и чешки Каролины Плишковой. В пятом гейме стартового сета 19-летняя Остапенко сделала брейк и довела партию до победы (6:4). Второй сет 5-я ракетка мира Плишкова взяла "под ноль", а в третьем Остапенко вела 5:2, но позволила Плишковой сравнять счет. Чешка выиграла 4 гейма подряд и вырвалась вперед 6:5. Далее несколько геймов соперницы брали очки на своих подачах, и все же в 18-м гейме рижанка дрогнула — 8:10. Матч продолжался чуть более двух часов.

Компанию Плишковой, Серене, Макаровой и Брэди в четвертом круге составили австралийка Дарья Гаврилова, британка Йоханна Конта, хорватка Мирьяна Лючич-Барони и чешка Барбора Стрыцова.

21 января. 1/16 финала

Женщины

Каролина Плишкова (Чехия) — Алена Остапенко (Латвия) — 4:6 6:0 10:8

Дарья Гаврилова (Австралия) — Тимеа Бачински (Швейцария) — 6:3 5:7 6:4

Дженнифер Брэди (США) — Елена Веснина (Россия) — 7:6 6:2

Екатерина Макарова (Россия) — Доминика Цибулкова (Словакия) — 6:2 6:7 6:3

Мирьяна Лючич-Барони (Хорватия) — Мария Саккари (Греция) — 3:6 6:2 6:3

Йоханна Конта (Великобритания) — Каролин Возняцки (Дания) — 6:3 6:1

Барбора Стрыцова (Чехия) — Каролин Гарсия (Франция) — 6:2 7:5

Серена Уильямс (США) — Николь Гиббс (США) — 6:1 6:3

Мужчины

Григор Димитров (Болгария) — Ришар Гаске (Франция) — 6:3…

Гаэль Монфис (Франция) — Филипп Кольшрайбер (Германия) — 6:3 7:6 6:4

Рафаэль Надаль (Испания) — Александр Зверев (Германия) — 4:6 6:3 6:7 6:3 6:2

Роберто Баутиста-Агут (Испания) — Давид Феррер (Испания) — 7:5 6:7 6:4

Милош Раонич (Канада) — Жиль Симон (Франция) — 6:2 7:6 3:6 6:3

Денис Истомин (Узбекистан) — Пабло Каррено-Буста (Испания) — 6:4 4:6 6:4 4:6 6:2

Доминик Тим (Австрия) — Бенуа Пэр (Франция) — 6:1 4:6 6:4 6:4

Давид Гоффен (Бельгия) — Иво Карлович (Хорватия) — 6:3 6:2 6:4