В четверг, 20 апреля, состоялись ответные матчи 1/4 финала Лиги Европы по футболу и определились четыре претендента на титул, который будет разыгран 24 мая на "Френдс Арене" в Стокгольме.

После ничьей в Брюсселе с "Анделехтом" (1:1) "Манчестер Юнайтед" пришлось изрядно потрудиться чтобы в итоге сломить на "Олд Траффорд" сопротивление бельгийской команды. Случилось это уже в дополнительные полчаса благодаря отличной игре в штрафной 19-летнего Маркуса Рэшфорда — 2:1.

Испанской "Сельте" хватило минимальной победы дома (3:2), чтобы пройти по сумме двух матчей другой бельгийский клуб "Генк". Все решил забитый гол в гостях, на который футболисты "Генка" сумели ответить только одним результативным действием — 1:1.

Немецкий "Шальке" сумел отыграть в ответном матче сразу после перерыва два пропущенных неделей назад гола и матч в итоге перешел в два дополнительных 15-минутных тайма. Здесь клуб из Гельзенкирхена забил третий гол. Проблемы "Аякса" усугубились и тем, что к тому времени команда осталась вдесятером (еще на 80-й минуте был удален Велтман). Но тут случилось сперва одно чудо (первый ответный гол Виргевер на 110-й минуте), а на исходе матча и второе, когда Юнес сделал счет 3:2 в пользу "Шальке". Так, по сумме двух матчей дальше прошел голландский клуб.

Дольше всех выясняли отношения в Стамбуле местный "Бешикташ" и французский "Лион". Первый матч во Франции был омрачен стычкой болельщиков, а завершился минимальной победой "Лиона" (2:1). Дома турецкий клуб сумел добиться такого же результата, но в свою пользу. Дополнительные полчаса ничего не принесли, а серия пенальти затянулась на 16 ударов. Первые двенадцать игроки обеих команд пробили безукоризненно, а затем дрогнул сербский легионер "Бешикташа" Тошич, чей удар парировал Лопеш. Впрочем, Жайе сделал ответный подарок, запустив мяч выше перекладины. Но и бивший потом, уже хорватский легионер турецкого клуба Митрович также не сумел переиграть кипера "Лиона", а подошедший следом к мячу капитан гостей Гоналон все исполнил четко и поставил точку в этом противостоянии — 6:7 в пользу представителя Франции.

Лига Европы-2016/17. 1/4 финала (ответные матчи):

Манчестер Юнайтед Англия — Андерлехт Бельгия 2:1-д.в. (1:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Мхитарян (10), Рэшфорд (107) — Ханни (32)

МЮ: Ромеро, Рохо (Блинд, 23), Байи, Шоу, Валенсия, Лингард (Феллайни, 60), Погба, Кэррик, Мхитарян, Рэшфорд, Ибрагимович (Марсьяль, 90).

Андерлехт: Мартинес, Мбоджи, Обрадович, Аппиа, Спайич, Ханни (Станчу, 64), Дендонкер, Кипчу (Бруно, 64), Тилеманс, Ачимпонг, Теодорчик (Телин, 79).

Предупреждения: Тилеманс (11), Аппиа (97).

Первый матч — 1:1.

Генк Бельгия — Сельта Испания 1:1 (0:0)

Голы: Троссард (67) — Систо (63)

Генк: Райан, Кастань, Брабец (Деваст, 81), Колли, Уронен, Берге, Малиновский (Боэтиюс, 72), Буффель (Схрейверс, 72), Посуэло, Троссард, Саматта.

Сельта: Альварес, Мальо, Кабраль, Фонтас, Кастро, Эрнандес, Радоя, Аспас, Васс (Хосабед, 80), Систо, Гвидетти (Бовю, 42; Ронкалья, 90+1).

Предупреждения: Деваст (87), Эрнандес (88), Кастро (90), Мальо (90+3).

Первый матч — 2:3.

Шальке-04 Германия — Аякс Голландия 3:2 (0:0, 2:0, 1:0, 0:2)

Голы: Горетцка (53), Бургшталлер (56), Калиджури (101) — Виргевер (110), Юнес (120)

Шальке-04: Фэрманн, Хеведес, Колашинац, Ритер (Авдияй, 112), Настасич, Горетцка (Гайс, 84), Калиджури, Майер, Бенталеб, Бургшталлер, Стамбули (Хунтелар, 54).

Аякс: Онана, Санчес, Виргевер, Велтман, де Лигт, Шене (ван де Бек, 74), Зиеш, Клюйверт (Дольберг, 61), Классен, Юнес, Траоре (Тете, 82).

Предупреждения: Бургшталлер (60), Колашинац (68), Велтман (71), Настасич (86), Виргевер (90), Зиеш (90+5).

Удаление: Велтман (80).

Первый матч — 0:2.

Бешикташ Турция — Лион Франция 2:1 (1:1, 1:0, 0:0, 0:0), по пенальти — 6:7.

Голы: Талиска (27, 58) — Ляказетт (34)

Серия пенальти 1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:3, 4:3, 4:4, 5:4, 5:5, 6:5, 6:6, 6:7.

Бешикташ: Фабрисио, Митрович, Адриано (Бек, 77), Генюль, Тошич, Озъякуп (Уйсал, 94), Хатчинсон, Талиска, Куарежма (Арслан, 117), Бабел, Тосун.

Лион: Антони Лопеш, Нкулу, Морель (Рыбус, 120), Жалле, Диакаби, Толиссо, Гоналон, Вальбуэна, Тузар, Корне (Фекир, 77), Ляказетт (Геззаль, 90).

Предупреждения: Адриано (29), Гоналон (32), Тошич (78), Генюль (118).

Первый матч — 1:2.