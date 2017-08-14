"Барселона" договорилась с "Гуанчжоу Эвергранд" о переходе бразильского полузащитника Паулиньо.

Каталонцы заплатят за игрока 40 млн евро. В четверг бразилец пройдет медоследование, после чего подпишет контракт и будет представлен официально.

По данным испанской газеты Marca, контракт с футболистом будет рассчитан на четыре года. Сумма отступных за 29-летнего игрока составит 120 млн евро.

Паулиньо перешел в "Гуанчжоу Эвергранд" из лондонского "Тоттенхэма" в июле 2015 года. В текущем сезоне он забил семь мячей в 20 матчах китайской суперлиги. За сборную Бразилии игрок провел 41 матч и забил девять голов.