Белорусский БАТЭ прошел в третий раунд квалификации Лиги чемпионов

Foto: AP/Scanpix Чемпион Беларуси БАТЭ в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу со счетом 3:1 обыграл в гостях армянский "Алашкерт" и прошел в следующий раунд (первая игра — 1:1). К неожиданностям можно отнести быстрый вылет "Мальме". В прошлом розыгрыше Лиги чемпионов шведский клуб выступал на групповой этапе, а в этот раз проиграл македонскому "Вардару". После первого тайма "Мальме" вел 1:0, но развалился во втором тайме (1:3). Помимо БАТЭ и "Вардара" продолжают выступления сербский "Партизан", исландский "Хафнарфьордур", казахстанская "Астана", азербайджанский "Карабах" и хорватская "Риека". 19 июля состоятся еще 10 матчей. Лига чемпионов. 2-й раунд квалификации. Ответные матчи Астана" (Казахстан) — Спартак Юрмала (Латвия) 1:1 (0:0) Голы: Твумаси 59 — Варданян 72. Первый матч — 1:0. Алашкерт (Армения) — БАТЭ (Беларусь) 1:3 (1:2) Голы: Ненадович 18 — Гордейчук 23, 35, Володько 78. Первый матч — 1:1. Вардар (Македония) — Мальме (Швеция) 3:1 (0:1) Голы: Грнчаров 56, Барсегьян 61, Николов 90 — Розенберг 16 (пен). Первый матч — 1:1. Самтредиа (Грузия) — Карабах (Азербайджан) 0:1 (0:1) Гол: Гуррье 22. Первый матч — 0:5. Нью-Сайнтс (Уэльс) — Риека (Хорватия) 1:5 (0:1) Голы: Чеслевич 69 — Матей 41, Гавранович 54, 79, Гордон 61, Ристовски 64. Первый матч — 0:2. Викингур (Фареры) — Хафнарфьордюр (Исландия) 0:2 (0:0) Голы: Леннон 79 (пен), Валдимарссон 90+1. Первый матч — 1:1. Будучност (Черногория) — Партизан (Сербия) 0:0 Первый матч — 0:2.

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