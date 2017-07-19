К неожиданностям можно отнести быстрый вылет "Мальме". В прошлом розыгрыше Лиги чемпионов шведский клуб выступал на групповой этапе, а в этот раз проиграл македонскому "Вардару". После первого тайма "Мальме" вел 1:0, но развалился во втором тайме (1:3).
Помимо БАТЭ и "Вардара" продолжают выступления сербский "Партизан", исландский "Хафнарфьордур", казахстанская "Астана", азербайджанский "Карабах" и хорватская "Риека".
19 июля состоятся еще 10 матчей.
Лига чемпионов. 2-й раунд квалификации. Ответные матчи
Астана" (Казахстан) — Спартак Юрмала (Латвия) 1:1 (0:0)
Голы: Твумаси 59 — Варданян 72.
Первый матч — 1:0.
Алашкерт (Армения) — БАТЭ (Беларусь) 1:3 (1:2)
Голы: Ненадович 18 — Гордейчук 23, 35, Володько 78.
Первый матч — 1:1.
Вардар (Македония) — Мальме (Швеция) 3:1 (0:1)
Голы: Грнчаров 56, Барсегьян 61, Николов 90 — Розенберг 16 (пен).
Первый матч — 1:1.
Самтредиа (Грузия) — Карабах (Азербайджан) 0:1 (0:1)
Гол: Гуррье 22.
Первый матч — 0:5.
Нью-Сайнтс (Уэльс) — Риека (Хорватия) 1:5 (0:1)
Голы: Чеслевич 69 — Матей 41, Гавранович 54, 79, Гордон 61, Ристовски 64.
Первый матч — 0:2.
Викингур (Фареры) — Хафнарфьордюр (Исландия) 0:2 (0:0)
Голы: Леннон 79 (пен), Валдимарссон 90+1.
Первый матч — 1:1.
Будучност (Черногория) — Партизан (Сербия) 0:0
Первый матч — 0:2.