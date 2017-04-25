"Ньюкасл Юнайтед" под руководством испанского специалиста Рафаэля Бенитеса вчера оформил возвращение в сильнейший дивизион английского футбольного чемпионата — премьер-лигу.

У Бенитеса не получилось в прошлом году сохранить "Ньюкаслу" прописку в премьер-лиге, когда он возглавил команду 11 марта. Но вчера "сороки" одержали крупную победу над "Престоном" (4:1) и за два тура до окончания чемпионата гарантировали себе второе место по итогам сезона-2016/17 в лиге Championship. Чуть ранее такого права добился "Брайтон". Скорее всего, они заменят в премьер-лиге "Сандерленд" и "Мидлсбро".

Что касается третьей путевки в премьер-лигу, то за нее в плей-офф поборются четыре команды, среди которых уже ясно — точно будет "Рединг" Дениса Ракеля.

1. Брайтон 44 28 8 8 73:38 92

2. Ньюкасл 44 27 7 10 80:40 88

3. Рединг 44 24 7 13 63:62 79

4. Шеффилд Уэнсдей 44 23 9 12 58:43 78

5. Хаддерсфилд 43 24 6 13 55:53 78

6. Фулхэм 44 21 13 10 82:55 76

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7. Лидс 44 22 7 15 57:43 73

8. Норвич 44 19 9 16 78:66 66

9. Брентфорд 44 18 9 17 73:61 63

10. Дерби 44 17 12 15 50:48 63

11. Престон 44 16 13 15 63:61 61

12. Астон Вилла 44 16 13 15 46:46 61

13. Кардифф 44 16 11 17 57:59 59

14. Барнсли 44 15 12 17 63:63 57

15. Вулверхэмптон 43 15 10 18 52:54 55

16. Ипсвич Таун 44 13 16 15 48:54 55

17. Бристоль 44 14 9 21 59:65 51

18. Бертон Альбион 44 13 12 19 46:58 51

19. КПР 44 14 8 22 50:62 50

20. Ноттингем Форест 44 13 9 22 59:70 48

21. Бирмингем 44 11 14 19 42:64 47

22. Блэкберн 44 10 15 19 49:64 45

23. Уиган 44 10 11 23 39:55 41

24. Ротерхэм 44 5 6 33 38:96 21