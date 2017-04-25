У Бенитеса не получилось в прошлом году сохранить "Ньюкаслу" прописку в премьер-лиге, когда он возглавил команду 11 марта. Но вчера "сороки" одержали крупную победу над "Престоном" (4:1) и за два тура до окончания чемпионата гарантировали себе второе место по итогам сезона-2016/17 в лиге Championship. Чуть ранее такого права добился "Брайтон". Скорее всего, они заменят в премьер-лиге "Сандерленд" и "Мидлсбро".
Что касается третьей путевки в премьер-лигу, то за нее в плей-офф поборются четыре команды, среди которых уже ясно — точно будет "Рединг" Дениса Ракеля.
1. Брайтон 44 28 8 8 73:38 92
2. Ньюкасл 44 27 7 10 80:40 88
3. Рединг 44 24 7 13 63:62 79
4. Шеффилд Уэнсдей 44 23 9 12 58:43 78
5. Хаддерсфилд 43 24 6 13 55:53 78
6. Фулхэм 44 21 13 10 82:55 76
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7. Лидс 44 22 7 15 57:43 73
8. Норвич 44 19 9 16 78:66 66
9. Брентфорд 44 18 9 17 73:61 63
10. Дерби 44 17 12 15 50:48 63
11. Престон 44 16 13 15 63:61 61
12. Астон Вилла 44 16 13 15 46:46 61
13. Кардифф 44 16 11 17 57:59 59
14. Барнсли 44 15 12 17 63:63 57
15. Вулверхэмптон 43 15 10 18 52:54 55
16. Ипсвич Таун 44 13 16 15 48:54 55
17. Бристоль 44 14 9 21 59:65 51
18. Бертон Альбион 44 13 12 19 46:58 51
19. КПР 44 14 8 22 50:62 50
20. Ноттингем Форест 44 13 9 22 59:70 48
21. Бирмингем 44 11 14 19 42:64 47
22. Блэкберн 44 10 15 19 49:64 45
23. Уиган 44 10 11 23 39:55 41
24. Ротерхэм 44 5 6 33 38:96 21