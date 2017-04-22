"Мы определенно не собираемся участвовать в Олимпиаде-2018. Такое решение уже было принято. И теперь, даже если МОК улучшит свое предложение, наша позиция не изменится. Мы не против Олимпиады, но против разрушения собственного сезона. Прервать регулярный чемпионат на две недели — это слишком большая жертва, которая не окупается никаким финансовым вознаграждением. Да, идея о переносе хоккейного турнира в рамках летних Игр витала в воздухе, но олимпийская хартия указывает, что спортивные игры, для которых нужен лед и снег, должны быть на зимней Олимпиаде. При этом хоккей был представлен на летних Олимпийских Играх в Антверпене в 1920-м году, поэтому, возможно, устав может быть изменен", — приводит слова Беттмэна Chicago Tribune.