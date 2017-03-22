"Никаких переговоров не ведется. Мы были готовы обсудить многие вопросы, которые могли бы смягчить потери для сезона НХЛ, но не было никакой отдачи. МОК идет к нам и говорит: "Мы знаем, что страховка, перелеты и размещение хоккеистов стоит от 15 до 20 млн долларов, но мы не собираемся за это платить". Что ж, мы тоже. Если они не ценят наше участие в Играх, почему мы должны ехать? С нашей стороны не будет никаких дальнейших шагов. Учитывая текущее положение дел, люди должны принять, что мы (игроки из НХЛ) не едем на Игры"", — приводит слова Беттмэна Reuters.

Чуть позже с заявлением выступил заместитель комиссионера Билл Дэйли, сказавший, что окончательного решения по данному вопросу еще не принято. "Беттмэн сказал лишь о текущем положении дел. На сегодняшний день "нет" могло стать нашим ответом, но мы не должны принимать решение сегодня", — уточнил Дэйли.

Теперь свое слово сказал и глава IIHF: "Гэри бросил шайбу, но это выглядит как провокация. Понятно, что он хочет разрешить вопрос как можно скорее. Поэтому настоящие переговоры начинаются только сейчас — между нами, МОК, НХЛ и профсоюзом игроков. Чем позже мы решим, тем сложнее потом будет решить вопрос с логистикой". Фазель также отметил, что никакого дедлайна по решению данной проблемы не существует.