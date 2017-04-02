18-летний сенегальский полузащитник "Пескары" Мамаду Кулибали полноценно дебютировал в матче итальянской Серии А, появившись сегодня в стартовом составе против "Милана".

Молодой футболист бежал из Сенегала на барже в 2015 году и какое-то время был бездомным. Представители "Пескары" приметили его, когда он играл в футбол с друзьями. Кулибали начал тренироваться с клубом и через полгода с ним был подписан профессиональный контракт.

Впервые сенегалец сыграл за "Пескару" в марте, выйдя на замену в матче с "Аталантой" (0:3). И вот полноценный дебют против такого клуба, как "Милан", с которым аутсайдеру чемпионата Италии еще и удалось сыграть вничью — 1:1. Кулибали в этом поединке провел на поле от звонка до звонка и отметился желтой карточкой.

"Моя мечта стала явью, я многим пожертвовал, чтобы оказаться здесь. Я жил во Франции с тетей, потом перебрался в Ливорно, а оттуда переехал в Пескару. Меня приняла семья и очень помогла мне, у меня не было даже документов. Я до сих пор живу с ними. Сегодня было здорово сыграть против команды, за которую я болел в детстве. А теперь я мечтаю попасть в сборную", — приводит слова Кулибали Football Italia.