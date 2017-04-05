Итальянский биатлонист Даниэль Ташлер и его отец Готлиб Ташлер приговорены к разным тюремным срокам за нарушение антидопинговых правил, сообщает Stol.it.

29-летний Даниэль Ташлер приговорен к девяти месяцам лишения свободы условно и штрафу в 3600 евро. Готлиб Ташлер, бронзовый призер Игр-1988 и чемпион мира-1991 в командной гонке, обвинен за содействие в употреблении запрещенных препаратов и осужден условно на один год и заплатит штраф в размере 4 тысяч евро.

Стоит отметить, что Ташлер-старший в свое время занимал пост вице-президента Международного союза биатлонистов (IBU). Теперь он не сможет занимать никаких должностей в итальянской Ассоциации зимних видов спорта и в Национальном олимпийском комитете.

В отличие от отца Даниэль Ташлер особых успехов в биатлоне не добился. Самым высоким результатом Даниэля стало 5 место на чемпионате Европы, а в гонках Кубка мира выше 54-й позиции ему подняться никогда не удавалось.

Отмечается также, что реальный срок (1,5 года тюрьмы) во всей этой истории получил врач Микеле Феррари, который оказывал помощь Ташлеру-младшему (применение ЭПО). Ранее Феррари уже был отстранен от медицинской практики в связи с громким допинг-скандалом в велоспорте.