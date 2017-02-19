На турнире ММА Bellator 172 в Сан-Хосе (США) отменен бой между американцем Мэттом Митрионом и россиянином Федором Емельяненко, который должен был состояться 18 февраля.

На турнира Bellator 172 бой в тяжелом весе между россиянином Федором Емельяненко и американцем Мэттом Митрионом должен был стать главным событием. За сутки до турнира соперники прошли процедуру взвешивания: вес Емельяненко составил 107 кг (236 фунтов), Митриона — 116,4 кг (257,5 фунтов).

Но в итоге ожидавшийся бой не состоялся: его окончательно отменили примерно за несколько часов до начала из-за отказа Митриона. Причиной отказа американского бойца от боя стала госпитализация из-за камней в почках, передает ТАСС.

"У Митриона в ночь перед боем были обнаружены камни в почках. Это стало причиной переноса боя", — сообщил источник, близкий к руководству Bellator.

Федор Емельяненко так прокомментировал отмену боя: "Беллатор официально отменил бой, так как мой соперник попал в больницу. Была проделана большая работа, я серьезно готовился к этому поединку, но, к сожалению, сегодня он не состоится. Желаю скорейшего выздоровления Мэтту".

"Наш бой перенесут на несколько месяцев, чтобы Митрион смог восстановиться. Большое спасибо всем, кто помогал мне в подготовке к этому поединку, кто молился, переживал и болел", — написал Федор на своей странице в Instagram.

Сразу после отмены боя Митрион — Емельяненко известный боец Чейл Соннен выразил желание выйти на замену Митриону. Бой против Емельяненко также предложили Оли Томпсону, Мохаммеду Лавалю и экс-чемпиону UFC в полутяжелом весе Тито Ортису, но российский боец не был готов драться с кем-то, кроме Митриона.

"В качестве еще одного кандидата на замену обсуждался Оли Томпсон, но не сложилось. Не похоже, что самому Федору нравилась идея со столь поздней заменой противника", — написал в твиттере известный журналист Ариэль Хельвани.

"Стоит заметить, что даже если бы Емельяненко и согласился бы драться с кем-то из этих бойцов, очень маловероятно, что Атлетическая комиссия Калифорнии позволила бы провести такой поединок", — сообщает Bloodeelbow.com.

В итоге Оли Томпсон провел ранее запланированный в рамках Bellator 172 поединок против Чика Конго и проиграл по очкам единогласным решением судей.

А следующим противником Федора Емельяненко в Bellator может стать Мохаммед Лаваль, передает ТАСС.

"Федор получит бой и соперника в ближайшие месяцы. Восстановление Мэтта может занять долгое время, поэтому не уверен, что это будет именно он. Какой бой я хотел бы увидеть? Федор против Мо Лаваля, это был бы отличный поединок", — сказал президент Bellator Скотт Кокер.

"Федор — величайший боец, я хотел бы провести с ним бой. Это было возможно сегодня, но этого не произошло. Могу сказать, что это возможно в будущем, и шансы у меня будут", — сказал Мохаммед Лаваль.

Американец Лаваль — экс-чемпион Strikeforce в полутяжелом весе, ему 36 лет. В ММА Кинг Мо одержал 20 побед и потерпел 6 поражений. Свой последний поединок он проиграл нокаутом Мирко Филиповичу 29 декабря в Японии. Ранее планировалось, что 31 марта Мохаммед проведет реванш против Квинтона Джексона, который побеждал его в 2014 году.