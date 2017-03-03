Нурмагомедов и Фергюсон должны были встретиться завтра в Лас-Вегасе в рамках шоу UFC 209. Накануне боя должна была состояться официальная процедура взвешивания, но за три часа до ее начала россиянин почувствовал себя плохо и был госпитализирован. Причиной плохого самочувствия стала аномальная сгонка веса.

"Это из-за тяжелой весогонки, — подтвердил Нурмагомедов-старший. — Врачи приняли решение запретили ему выступать. Сейчас он на ногах, все нормально". Позже появилось и официальное заявление UFC об отмене боя.

В активе Хабиба Нурмагомедова 24 победы в 24 поединках в профессиональной карьере. Фергюсон провел 25 боев, в которых одержал 22 победы и потерпел три поражения. Чемпионом в легкой весовой категории является Конор Макгрегор.