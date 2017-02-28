36-летняя Марит Бьорген доминировала на десятке "классикой": на финише ее перевес над занявшей второе место шведкой Шарлотте Каллой составил 41 секунду. Тройку призеров замкнула еще одна норвежка Астрид Якобсен (+55 сек).
Золотая медаль в этой гонке стала для великой Бьорген 16-й в карьере на мировых первенствах и второй на ЧМ-2017 (ранее она победила в скиатлоне на 15 км), что является новым мировым рекордом. Всего она четыре раза побеждала в эстафетах, один раз — в командном спринте и 11 раз — в личных гонках.
Ранее на нынешнем ЧМ Бьорген по количеству золотых обошла советскую/российскую лыжницу Елену Вяльбе (14 золотых с 1989 по 1997 годы). Всего у норвежки за карьеру (с 2003 года) теперь 24 медали мировых первенств, что тоже является рекордом. Также Бьорген является 6-кратной Олимпийской чемпионкой.
Латвийская лыжница Анда Муйжниеце заняла в гонке 66-е место среди 72-х стартовавших. Ее проигрыш чемпионке составил почти семь минут. Муйжниейце сумела опередить представительниц Исландии, Бразилии, Болгарии, Монголии и Армении, а еще одна участница не финишировала.
Лыжные гонки. Чемпионат мира
Лахти, Финляндия
Женщины. Гонка с раздельного старта на 10 км, классический стиль
1. Марит Бьорген (Норвегия) — 25.24,9
2. Шарлотте Калла (Швеция) +41,0 сек
3. Астрид Якобсен (Норвегия) +55,5
4. Хайди Венг (Норвегия) +1.13,8
5. Анна Хааг (Швеция) +1.22,7
6. Кертту Нисканен (Финляндия) +1.23,7
…66. Анда Муйжниеце (Латвия) +6.58,6
Всего выступали 72 лыжницы.