Норвежская лыжница Марит Бьорген на чемпионате мира по лыжным гонкам в финском Лахти выиграла гонку на 10 километров классическим стилем. Для Бьорген это золото стало 16-м в карьере, что является мировым рекордом.

36-летняя Марит Бьорген доминировала на десятке "классикой": на финише ее перевес над занявшей второе место шведкой Шарлотте Каллой составил 41 секунду. Тройку призеров замкнула еще одна норвежка Астрид Якобсен (+55 сек).

Золотая медаль в этой гонке стала для великой Бьорген 16-й в карьере на мировых первенствах и второй на ЧМ-2017 (ранее она победила в скиатлоне на 15 км), что является новым мировым рекордом. Всего она четыре раза побеждала в эстафетах, один раз — в командном спринте и 11 раз — в личных гонках.

Ранее на нынешнем ЧМ Бьорген по количеству золотых обошла советскую/российскую лыжницу Елену Вяльбе (14 золотых с 1989 по 1997 годы). Всего у норвежки за карьеру (с 2003 года) теперь 24 медали мировых первенств, что тоже является рекордом. Также Бьорген является 6-кратной Олимпийской чемпионкой.

Латвийская лыжница Анда Муйжниеце заняла в гонке 66-е место среди 72-х стартовавших. Ее проигрыш чемпионке составил почти семь минут. Муйжниейце сумела опередить представительниц Исландии, Бразилии, Болгарии, Монголии и Армении, а еще одна участница не финишировала.

Лыжные гонки. Чемпионат мира

Лахти, Финляндия

Женщины. Гонка с раздельного старта на 10 км, классический стиль

1. Марит Бьорген (Норвегия) — 25.24,9

2. Шарлотте Калла (Швеция) +41,0 сек

3. Астрид Якобсен (Норвегия) +55,5

4. Хайди Венг (Норвегия) +1.13,8

5. Анна Хааг (Швеция) +1.22,7

6. Кертту Нисканен (Финляндия) +1.23,7

…66. Анда Муйжниеце (Латвия) +6.58,6

Всего выступали 72 лыжницы.