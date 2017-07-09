Одним из важнейших моментов Гран-при Австрии оказался старт, во время которого Валттери Боттас невероятно быстро среагировал на погасшие огни светофора.
Начавший гонку с первого ряда Себастьян Феттель настолько удивился реакции соперника, что попросил команду обратиться в ФИА и проверить, не совершил ли Боттас фальстарт.
Как сообщила ФИА, в Шпильберге реакция Боттаса на погасшие огни составила 0,201 секунды, и стюарды не нашли в действиях пилота "Мерседеса" ничего, что бы нарушало регламент.
После того, как Боттас сохранил позицию на старте, он создал задел в пару секунд над Феттелем, а к 20-му кругу увеличил отрыв до пяти секунд. Третьим держался Риккардо на "Ред Булл", а стартовавший восьмим Хэмилтон за несколько кругов пробрался на 5-е место. Быстро сошли из-за проблем с техникой Ферстаппен и Алонсо. Виновником аварии Алонсо стал Квят, который в первом повороте гонки въехал в болид испанца. За свои действия пилот "Торо Россо" получил штраф в виде проезда по пит-лейн, но в итоге россиянин в очередной раз не добрался до финиша.
В середине гонки после волны пит-стопов Боттас сохранил лидерство с отрывом в 4 секунды от Феттеля, в 10 секунд — у Риккардо и в 12 сек — от Хэмилтона.
На последних кругах, когда лидеры проходили круговых, Феттель резко сократил отставание от Боттаса, а Хэмилтон — от Риккардо. В борьбе за победу на последнем круге немец уступал финну меньше секунды, но Боттас выдержал давление четырехкратного чемпиона мира и выиграл второй в карьере Гран-при. В соперничестве за третье место за круг до финиша Хэлмитон прошел Риккардо на торможении, но австралиец сразу вернул себе позицию.
В общем зачее чемпионата мира после 9 гонок Феттель увеличил разрыв от Хэмилтона до 20 очков — 171 против 151. А Боттас сократил отставание от напарника по "Мерседесу" до 15 пунктов.
Гран-при Австрии. Ред Булл Ринг, Шпильберг
Гонка
1. Валттери Боттас ("Мерседес") — 70 кругов
2. Себастьян Феттель ("Феррари") +0,658
3. Даниэль Риккардо ("Ред Булл") +6,012
4. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +7,430
5. Кими Райкконен ("Феррари") +20,370
6. Ромен Грожан ("Хаас") +1.13,160
7. Серхио Перес ("Форс-Индия") +1 круг
8. Эстебан Окон ("Форс-Индия") +1 круг
9. Фелипе Масса ("Уильямс") +1 круг
10. Ланс Стролл ("Уильямс") +1 круг
11. Джолион Палмер ("Рено") +1 круг
12. Стоффель Вандорн ("Макларен") +1 круг
13. Нико Хюлькенберг ("Рено") +1 круг
14. Паскаль Верляйн ("Заубер") +1 круг
15. Маркус Эрикссон ("Заубер") +2 круга
16. Даниил Квят ("Торо Россо") +3 круга
Сходы
Карлос Сайнс-младший ("Торо Россо")
Кевин Магнуссен ("Хаас")
Фернандо Алонсо ("Макларен")
Макс Ферстаппен ("Ред Булл")
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Личный зачет
Себастьян Феттель — 171 очко
Льюис Хэмилтон — 151
Валттери Боттас — 136
Даниэль Риккардо — 107
Кими Райкконен — 83
Серхио Перес — 50
Макс Ферстаппен — 45
Эстебан Окон — 39
Карлос Сайнс-младший — 29
Фелипе Масса — 22
Ланс Стролл — 18
Нико Хюлькенберг — 18
Ромен Грожан — 18
Кевин Магнуссен — 11
Паскаль Верляйн — 5
Даниил Квят — 4
Фернандо Алонсо — 2
Кубок конструкторов
"Мерседес" — 287 очков
"Феррари" — 254
"Ред Булл" — 152
"Форс-Индия" — 89
"Уильямс" — 40
"Торо Россо" — 33
"Хаас" — 29
"Рено" — 18
"Заубер" — 5
"Макларен" — 2