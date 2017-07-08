Боттас завоевал второй поул в карьере, Хэмилтон потерял 5 мест

Foto: Reuters/Scanpix Финский пилот "Мерседеса" Валттери Боттас стал победителем квалификации к девятому этапу чемпионата мира Формулы-1 — Гран-при Австрии. Для Боттаса это второй поул в карьере и в сезоне. По итогам квалификации Боттас выиграл у лидера общего зачета немца Себастьяна Феттеля ("Феррари") всего 42 тысячных секунды. Третий результат показал британец Льюис Хэмилтон (+0,173 сек), но на стартовой решетке он займет восьмое место — пять позиций пилот "Мерседеса" потеряет из-за замены коробки передач. Гран-при Австрии. Ред Булл Ринг, Шпильберг Квалификация Пилот Команда Q1 Q2 Q3 Круги 1 Валттери Боттас "Мерседес" 1.05,760 1.04,316 1.04,251 18

2 Себастьян Феттель "Феррари" 1.05,585 1.04,772 1.04,293 17

3 Льюис Хэмилтон* "Мерседес" 1.05,064 1.04,800 1.04,424 17

4 Кими Райкконен "Феррари" 1.05,148 1.05,004 1.04,779 17

5 Даниэль Риккардо "Ред Булл" 1.05,854 1.05,161 1.04,896 22

6 Макс Ферстаппен "Ред Булл" 1.05,779 1.04,948 1.04,983 16

7 Ромен Грожан "Хаас" 1.05,902 1.05,319 1.05,480 30

8 Серхио Перес "Форс-Индия" 1.05,975 1.05,435 1.05,605 21

9 Эстебан Окон "Форс-Индия" 1.06,033 1.05,550 1.05,674 22

10 Карлос Сайнс "Торо Россо" 1.05,675 1.05,544 1.05,726 23

11 Нико Хюлькенберг "Рено" 1.06,174 1.05,597 16

12 Фернандо Алонсо "Макларен" 1.06,158 1.05,602 14

13 Стоффель Вандорн "Макларен" 1.06,316 1.05,741 14

14 Даниил Квят "Торо Россо" 1.05,990 1.05,884 16

15 Кевин Магнуссен "Хаас" 1.06,143 6

16 Джолион Палмер "Рено" 1.06,345 10

17 Фелипе Масса "Уильямс" 1.06,534 8

18 Ланс Стролл "Уильямс" 1.06,608 11

19 Маркус Эрикссон "Заубер" 1.06,857 12

20 Паскаль Верляйн "Заубер" 1.07,011 11 * — потеряет 5 позиций из-за замены коробки передач

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