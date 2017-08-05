Победителем забега стал британец Мо Фара. Он пробежал 10 000 метров за 26.49,51, и на финише на 0,43 секунды опередил Джошуа Кипру Чептегеи из Уганды.
Фара защитил свой титул чемпиона мира на этой дистанции 2013 и 2015 годов. Уроженец Сомали завоевал свое шестое золото в карьере на мировых первенствах: он проиграл всего один раз — на "десятке" на ЧМ-2011. Также Фара является четырехкратным олимпийским чемпионом.
На этом ЧМ Фара выступит также на дистанции 5000 метров. Нынешний чемпионат мира, скорее всего, станет для титулованного британца последним в карьере.
Латвийские легкоатлеты в первый день соревнований на старт не выходили.
5 августа будет разыграно 4 комплекта медалей, 6 августа — 6, 7 августа — 4, 8 августа — 5, 9 и 10 августа — по 3, 11 августа — 4, 12 августа — 7, 13-го — 11.
Чемпионат мира
Мужчины
10 000 м
1. Мохаммед Фара (Великобритания) — 26.49,51
2. Джошуа Кипруи Чептегеи (Уганда) — 26.49,94
3. Пол Кипнегетич Тануи (Кения) — 26.50,60…
С 4 по 13 августа в Лондоне пройдет чемпионат мира по легкой атлетике.
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Расписание финалов ЧМ
5 августа
Мужчины
Диск — 21.25 (время — латвийское)
Прыжки в длину — 22.05
100 м — 23.45
Женщины
10 000 м — 22.10
6 августа
Мужчины
Марафон — 12.55
Толкание ядра — 22.35
Женщины
Марафон — 16.00
Прыжки с шестом — 21.00
Семиборье — 22.40
100 м — 23.50
7 августа
Мужчины
110 м с/б — 23.30
Женщины
Молот — 21.00
Тройной прыжок — 22.25
1500 м — 23.50
8 августа
Мужчины
Прыжки с шестом — 21.35
3000 м с/п — 23.10
800 м — 23.35
400 м — 23.50
Женщины
Копье — 21.20
9 августа
Мужчины
400 м с/б — 23.30
Женщины
Толкание ядра — 22.25
400 м — 23.50
10 августа
Мужчины
Тройной прыжок — 22.20
200 м — 23.50
Женщины
400 м с/б — 23.35
11 августа
Мужчины
Молот — 22.30
Женщины
Прыжки в длину — 21.10
3000 м с/п — 23.25
200 м — 23.50
12 августа
Мужчины
Копье — 22.15
5000 м — 22.20
Десятиборье — 22.45
4х100 м — 23.50
Женщины
Прыжки в высоту — 21.05
100 м с/б — 22.05
4х100 м — 23.30
13 августа
Мужчины
Спортивная ходьба, 20 км — 9.45
Спортивная ходьба, 50 км — 16.20
Прыжки в высоту — 21.00
1500 м — 22.30
4х400 м — 23.15
Женщины
Спортивная ходьба, 50 км — 9.45
Спортивная ходьба, 20 км — 14.20
Диск — 21.10
5000 м — 21.35
800 м — 22.10
4х400 м — 22.55
ПРИМЕЧАНИЕ: в расписании указано начало финалов, время начала соревнований — московское