В Лондоне стартовал чемпионат мира по легкой атлетике, который продлится до 13 августа. В первый день был разыгран один комплект наград — в мужском беге на 10 000 метров.

Победителем забега стал британец Мо Фара. Он пробежал 10 000 метров за 26.49,51, и на финише на 0,43 секунды опередил Джошуа Кипру Чептегеи из Уганды.

Фара защитил свой титул чемпиона мира на этой дистанции 2013 и 2015 годов. Уроженец Сомали завоевал свое шестое золото в карьере на мировых первенствах: он проиграл всего один раз — на "десятке" на ЧМ-2011. Также Фара является четырехкратным олимпийским чемпионом.

На этом ЧМ Фара выступит также на дистанции 5000 метров. Нынешний чемпионат мира, скорее всего, станет для титулованного британца последним в карьере.

Латвийские легкоатлеты в первый день соревнований на старт не выходили.

5 августа будет разыграно 4 комплекта медалей, 6 августа — 6, 7 августа — 4, 8 августа — 5, 9 и 10 августа — по 3, 11 августа — 4, 12 августа — 7, 13-го — 11.

Чемпионат мира

Мужчины

10 000 м

1. Мохаммед Фара (Великобритания) — 26.49,51

2. Джошуа Кипруи Чептегеи (Уганда) — 26.49,94

3. Пол Кипнегетич Тануи (Кения) — 26.50,60…

С 4 по 13 августа в Лондоне пройдет чемпионат мира по легкой атлетике.

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Расписание финалов ЧМ

5 августа

Мужчины

Диск — 21.25 (время — латвийское)

Прыжки в длину — 22.05

100 м — 23.45

Женщины

10 000 м — 22.10

6 августа

Мужчины

Марафон — 12.55

Толкание ядра — 22.35

Женщины

Марафон — 16.00

Прыжки с шестом — 21.00

Семиборье — 22.40

100 м — 23.50

7 августа

Мужчины

110 м с/б — 23.30

Женщины

Молот — 21.00

Тройной прыжок — 22.25

1500 м — 23.50

8 августа

Мужчины

Прыжки с шестом — 21.35

3000 м с/п — 23.10

800 м — 23.35

400 м — 23.50

Женщины

Копье — 21.20

9 августа

Мужчины

400 м с/б — 23.30

Женщины

Толкание ядра — 22.25

400 м — 23.50

10 августа

Мужчины

Тройной прыжок — 22.20

200 м — 23.50

Женщины

400 м с/б — 23.35

11 августа

Мужчины

Молот — 22.30

Женщины

Прыжки в длину — 21.10

3000 м с/п — 23.25

200 м — 23.50

12 августа

Мужчины

Копье — 22.15

5000 м — 22.20

Десятиборье — 22.45

4х100 м — 23.50

Женщины

Прыжки в высоту — 21.05

100 м с/б — 22.05

4х100 м — 23.30

13 августа

Мужчины

Спортивная ходьба, 20 км — 9.45

Спортивная ходьба, 50 км — 16.20

Прыжки в высоту — 21.00

1500 м — 22.30

4х400 м — 23.15

Женщины

Спортивная ходьба, 50 км — 9.45

Спортивная ходьба, 20 км — 14.20

Диск — 21.10

5000 м — 21.35

800 м — 22.10

4х400 м — 22.55

ПРИМЕЧАНИЕ: в расписании указано начало финалов, время начала соревнований — московское