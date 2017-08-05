Победителем забега стал британец Мо Фара. Он пробежал 10 000 метров за 26.49,51, и на финише на 0,43 секунды опередил Джошуа Кипру Чептегеи из Уганды.

Фара защитил свой титул чемпиона мира на этой дистанции 2013 и 2015 годов. Уроженец Сомали завоевал свое шестое золото в карьере на мировых первенствах: он проиграл всего один раз — на "десятке" на ЧМ-2011. Также Фара является четырехкратным олимпийским чемпионом.

На этом ЧМ Фара выступит также на дистанции 5000 метров. Нынешний чемпионат мира, скорее всего, станет для титулованного британца последним в карьере.

Латвийские легкоатлеты в первый день соревнований на старт не выходили.

5 августа будет разыграно 4 комплекта медалей, 6 августа — 6, 7 августа — 4, 8 августа — 5, 9 и 10 августа — по 3, 11 августа — 4, 12 августа — 7, 13-го — 11.

Чемпионат мира

Мужчины

10 000 м

1. Мохаммед Фара (Великобритания) — 26.49,51
2. Джошуа Кипруи Чептегеи (Уганда) — 26.49,94
3. Пол Кипнегетич Тануи (Кения) — 26.50,60…

С 4 по 13 августа в Лондоне пройдет чемпионат мира по легкой атлетике.

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Расписание финалов ЧМ

5 августа

Мужчины

Диск — 21.25 (время — латвийское)
Прыжки в длину — 22.05
100 м — 23.45

Женщины

10 000 м — 22.10

6 августа

Мужчины

Марафон — 12.55
Толкание ядра — 22.35

Женщины

Марафон — 16.00
Прыжки с шестом — 21.00
Семиборье — 22.40
100 м — 23.50

7 августа

Мужчины

110 м с/б — 23.30

Женщины

Молот — 21.00
Тройной прыжок — 22.25
1500 м — 23.50

8 августа

Мужчины

Прыжки с шестом — 21.35
3000 м с/п — 23.10
800 м — 23.35
400 м — 23.50

Женщины

Копье — 21.20

9 августа

Мужчины

400 м с/б — 23.30

Женщины

Толкание ядра — 22.25
400 м — 23.50

10 августа

Мужчины

Тройной прыжок — 22.20
200 м — 23.50

Женщины

400 м с/б — 23.35

11 августа

Мужчины

Молот — 22.30

Женщины

Прыжки в длину — 21.10
3000 м с/п — 23.25
200 м — 23.50

12 августа

Мужчины

Копье — 22.15
5000 м — 22.20
Десятиборье — 22.45
4х100 м — 23.50

Женщины

Прыжки в высоту — 21.05
100 м с/б — 22.05
4х100 м — 23.30

13 августа

Мужчины

Спортивная ходьба, 20 км — 9.45
Спортивная ходьба, 50 км — 16.20
Прыжки в высоту — 21.00
1500 м — 22.30
4х400 м — 23.15

Женщины

Спортивная ходьба, 50 км — 9.45
Спортивная ходьба, 20 км — 14.20
Диск — 21.10
5000 м — 21.35
800 м — 22.10
4х400 м — 22.55

ПРИМЕЧАНИЕ: в расписании указано начало финалов, время начала соревнований — московское