Жительница города Шеппи поставила фунт на победу 12 клубов, 11 из которых были аутсайдерами по мнению букмекеров. Женщина слушала названия клубов, которые диктовал ей ее сын, и выбирала те, которые "просто классно звучали".

Любопытно, что один из матчей принес нужный результат лишь на 92-й минуте. Женщина пока не знает, как потратит свой выигрыш.

Сотрудник букмекерской конторы сообщил, что выигрыш в 574 тысячи фунтов — самый большой в его жизни. Ранее максимальная выплата составляла 25 тысяч фунтов.

No interest in football ✅

Picked teams she liked the name of ✅

11 selections were underdogs ✅

92nd minute winner ✅https://t.co/dOBMp3OdTf