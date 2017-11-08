Британская домохозяйка выиграла 574 тысячи фунтов, сделав 12 ставок на слух в букмекерской конторе William Hill. Женщина совершенно не разбирается в футболе, но сорвала куш, угадав победителей во всех 12 матчах премьер-лиги и второго по значимости английского дивизиона.

Жительница города Шеппи поставила фунт на победу 12 клубов, 11 из которых были аутсайдерами по мнению букмекеров. Женщина слушала названия клубов, которые диктовал ей ее сын, и выбирала те, которые "просто классно звучали".

Любопытно, что один из матчей принес нужный результат лишь на 92-й минуте. Женщина пока не знает, как потратит свой выигрыш.

Сотрудник букмекерской конторы сообщил, что выигрыш в 574 тысячи фунтов — самый большой в его жизни. Ранее максимальная выплата составляла 25 тысяч фунтов.

No interest in football ✅

Picked teams she liked the name of ✅

11 selections were underdogs ✅

92nd minute winner ✅https://t.co/dOBMp3OdTf — SPORTbible (@sportbible) November 7, 2017

В августе американские бизнесмены Гевин и Джо Малуф поставили 880 тысяч долларов на победу боксера Флойда Мейвезера над бойцом ММА Конором Макгрегором. В результате Мейвезер нокаутировал соперника и принес братьям 130 тысяч.