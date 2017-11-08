Жительница города Шеппи поставила фунт на победу 12 клубов, 11 из которых были аутсайдерами по мнению букмекеров. Женщина слушала названия клубов, которые диктовал ей ее сын, и выбирала те, которые "просто классно звучали".
Любопытно, что один из матчей принес нужный результат лишь на 92-й минуте. Женщина пока не знает, как потратит свой выигрыш.
Сотрудник букмекерской конторы сообщил, что выигрыш в 574 тысячи фунтов — самый большой в его жизни. Ранее максимальная выплата составляла 25 тысяч фунтов.
No interest in football ✅— SPORTbible (@sportbible) November 7, 2017
Picked teams she liked the name of ✅
11 selections were underdogs ✅
92nd minute winner ✅https://t.co/dOBMp3OdTf
В августе американские бизнесмены Гевин и Джо Малуф поставили 880 тысяч долларов на победу боксера Флойда Мейвезера над бойцом ММА Конором Макгрегором. В результате Мейвезер нокаутировал соперника и принес братьям 130 тысяч.