В воскресенье, 26 марта, должен был состояться бой шотландца со спортсменом из Камбоджи, имя которого не называется.

Коу планировал выступить в весовой категории до 61 килограмма. Для этого ему было необходимо сбросить за несколько дней три килограмма. Накануне поединка во время тренировки в утяжеленном костюме для сгонки веса у спортсмена случился сердечный приступ.

What a sad day. Absolutley gutted to hear about this tragic news. Only 20 years old. RIP mate Jordan Coe pic.twitter.com/KpskXivlfz