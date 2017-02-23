Правительство Венгрии отзывает заявку на проведение в Будапеште летних Олимпийских игр 2024 года, сообщает Reuters. Власти страны объяснили такой шаг отсутствием политического и национального единства в вопросе необходимости проведения Игр в своей стране.

Решение было принято после встречи премьер-министра страны Виктора Орбана, мэра Будапешта Иштвана Тарлоша и Венгерского олимпийского комитета. В Международном олимпийском комитете заявили, что будут ждать официального уведомления об отзыве заявки.

По данным опросов, как отмечает агентство, идею проведения Игр-2024 в Будапеште поддерживала только треть венгров. Около 50 процентов респондентов выступали против, такую же позицию озвучили 56 процентов жителей столицы страны.

Ранее газета Magyar Nemzet написала, что венгерская политическая организация Momentum собрала более 266 тысяч подписей против участия Будапешта в выборах страны-организатора Игр-2024. Это значительно превышает минимальный порог для организации референдума в Венгрии (138 тысяч).

Таким образом, Будапешт стал третьим кандидатом, снявшимся с выборов столицы летних Олимпийских Игр-2024. Ранее МОК получил отказ от Рима и Торонто. Страна-организатор Олимпиады-2024 будет выбрана 13 сентября 2017 года на конгрессе МОК в Лиме (Перу). На право проведения этих соревнований теперь осталось только два претендента — Париж (Франция) и Лос-Анджелес (США).