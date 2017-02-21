Список экс-американцев составляется ведомством ежеквартально и содержит имена граждан, решивших по личным соображениям отказаться от гражданства.

Павел Буре выступал в НХЛ с 1991 по 2003 год в составе "Ванкувер Кэнакс", "Флорида Пантерз" и "Нью-Йорк Рейнджерс". В 2012 году "Русская ракета" был включен в Зал славы НХЛ, а недавно вошел в список 100 лучших игроков в истории лиги.

Несмотря на успешную заокеанскую карьеру, Павел не раз отмечал, что комфортнее всего он чувствует себя в России и в разговоре с "Советским спортом" выразил удивление, почему интерес к этой теме возник только сейчас.

"Всю жизнь говорил, что я — русский человек. Живу в России, в Москве. Так было до 1991 года, когда я уехал в НХЛ. Ничего не изменилось потом. Америка была местом моей работы. Последние шесть лет я живу в России. И еще год назад отказался от американского гражданства. Оно мне не нужно. Живу в Москве, у меня семья здесь. Толком никуда не езжу. Это мой дом", — сказал Буре.